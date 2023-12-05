YOHO WEST周六次輪開賣322伙 折實最平304萬｜天水圍新盤

由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」乘首輪銷情理想之勢，今日(5日)公布最新銷售安排，落實本周六(9日)展開次輪開售322伙，當中310伙將以價單形式推售，餘下12伙以招標形式發售，分別為三房及四房單位。
以價單推售的310伙，戶型涵蓋開放式至三房套連工作間，扣除最高13.5%折扣後，單位折實售價由304.02萬至883.66萬元，折實呎價介乎10,110元至15,915元。入場單位為第2B座5樓B5室，實用面積288方呎，一房間隔，折實售價304.02萬元，折實呎價10,556元。
銷售將分AB兩組進行
是次銷售將於周四(7日)下午2時截票，周六上午9時正式開售，屆時將分為A組及B組揀樓，A組買家須購買最少2伙至4伙第A節單位，或最少1個指定第A節單位；B組買家則可購買1伙至2伙單位。
涵蓋14伙加價單位
新地昨日(4日)突將項目45伙加價介乎約1%至2%，次輪推售單位中亦涉及14伙加價單位，以第3A座41樓A1室為例，實用面積651方呎，原先定價836.33萬元，最新定價為853.05萬元，上調約2%。扣除最高13.5%折扣後，最新折實售價約737.89萬元，折實呎價11,335元。
天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目預計入伙日期為2024年9月30日。