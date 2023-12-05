熱門搜尋:
黃世澤 周庭 曾志健 C919 區議會選舉2023 恒生指數 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 轉數快FPS 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-12-05 19:27:21

YOHO WEST周六次輪開賣322伙 折實最平304萬｜天水圍新盤

分享：
YOHO WEST周六次輪開賣322伙 折實最平304萬｜天水圍新盤

「YOHO WEST」落實本周六(9日)展開次輪開售322伙，當中310伙將以價單形式推售，餘下12伙以招標形式發售。

由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」乘首輪銷情理想之勢，今日(5)公布最新銷售安排，落實本周六(9)展開次輪開售322伙，當中310伙將以價單形式推售，餘下12伙以招標形式發售，分別為三房及四房單位。

以價單推售的310伙，戶型涵蓋開放式至三房套連工作間，扣除最高13.5%折扣後，單位折實售價由304.02萬至883.66萬元，折實呎價介乎10,110元至15,915元。入場單位為第2B5B5室，實用面積288方呎，一房間隔，折實售價304.02萬元折實呎價10,556

銷售將分AB兩組進行

是次銷售將於周四(7)下午2時截票，周六上午9正式開售，屆時將分為A組及B組揀樓，A組買家須購買最少2伙至4伙第A節單位，或最少1個指定第A節單位；B組買家則可購買1伙至2伙單位。

YOHO WEST周六次輪開賣322伙 折實最平304萬｜天水圍新盤

「YOHO WEST」次輪銷售將於周四(7日)下午2時截票。(資料圖片)

涵蓋14伙加價單位

新地昨日(4日)項目45伙加價介乎約1%2%，次輪推售單位中亦14加價單位以第3A41A1室為例，實用面積651方呎，原先定價836.33萬元，最新定價為853.05萬元，上調約2%。扣除最高13.5%折扣後，最新折實售價約737.89萬元，折實呎價11,335

Ad Block

天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目預計入伙日期為2024年9月30日。

即睇天水圍天榮站YOHO WEST最新資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受