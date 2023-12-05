YOHO WEST周六次輪開賣322伙 折實最平304萬｜天水圍新盤

「YOHO WEST」落實本周六(9日)展開次輪開售322伙，當中310伙將以價單形式推售，餘下12伙以招標形式發售。

由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」乘首輪銷情理想之勢，今日(5日)公布最新銷售安排，落實本周六(9日)展開次輪開售322伙，當中310伙將以價單形式推售，餘下12伙以招標形式發售，分別為三房及四房單位。

以價單推售的310伙，戶型涵蓋開放式至三房套連工作間，扣除最高13.5%折扣後，單位折實售價由304.02萬至883.66萬元，折實呎價介乎10,110元至15,915元。入場單位為第2B座5樓B5室，實用面積288方呎，一房間隔，折實售價304.02萬元，折實呎價10,556元。