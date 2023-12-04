YOHO WEST首輪銷情報捷突改價單 45伙加價最多2%｜天水圍新盤

由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」上周六(2日)首輪開售即沽338伙，佔可發售單位近97%，成為近4個月來熱賣新盤。

涉及單位全採三房套設計

發展商周一(4日)晚上作新部署，突擊修改1號至3號價單，將45個單位價單定價上調，幅度介乎約1%至2%，而最高折扣率維持13.5%。涉及單位包括2B座的B8室，實用面積568方呎，三房套間隔；以及3A座的A1室，實用面積651方呎，同為三房套間隔。

以第3A座41樓A1室為例，實用面積651方呎，原先定價836.33萬元，最新定價為853.05萬元，上調約2%。扣除最高13.5%折扣後，最新折實售價約737.89萬元，折實呎價11,335元。