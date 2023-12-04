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地產
2023-12-04 23:28:10

YOHO WEST首輪銷情報捷突改價單 45伙加價最多2%│天水圍新盤

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YOHO WEST首輪銷情報捷突改價單 45伙加價最多2%｜天水圍新盤

YOHO WEST首輪銷情報捷突改價單 45伙加價最多2%｜天水圍新盤

由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」上周六(2)首輪開售即沽338伙，佔可發售單位近97%，成為4個月來熱賣新盤

涉及單位全採三房套設計

發展商周一(4)晚上作新部署，突擊修改1號至3號價單，將45個單位價單定價上調，幅度介乎約1%2%，而最高折扣率維持13.5%。涉及單位包括2B座的B8室，實用面積568方呎，三房套間隔；以及3A座的A1室，實用面積651方呎，同為三房套間隔。

以第3A41A1室為例，實用面積651方呎，原先定價836.33萬元，最新定價為853.05萬元，上調約2%。扣除最高13.5%折扣後，最新折實售價約737.89萬元，折實呎價11,335元。

YOHO WEST首輪銷情報捷突改價單 45伙加價最多2%｜天水圍新盤

「YOHO WEST」上周六(2日)首輪開售即沽338伙，佔可發售單位近97%，成為近4個月來熱賣新盤。(李睿哲攝)

周日加推185伙 首涉開放式單位

「YOHO WEST」昨日(3日)加推4號價單，涉及185伙，涵蓋開放式至三房一套連工作間隔，扣除最高13.5%折扣優惠，單位折實售價由304.02萬至883.66萬元，折實呎價介乎10,110元至15,915元。入場單位為第2B座5樓B5室，實用面積288方呎，一房間隔，折實售價304.02萬元，呎價10,556元。最低呎價單位為第3A座5樓A11室，實用面積426方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價約，呎價10,110元。

該盤4號價單折實平均呎價12,593元，較首張價單10,888元高約15.7%，發展商指，今批單位包含首度推出的8伙開放式單位及向南天水圍景觀優質單位，撇除相關因素，屬原價加推。

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天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目預計入伙日期為2024年9月30日。

即睇天水圍天榮站YOHO WEST最新資訊 (House730)

YOHO WEST首輪銷情報捷突改價單 45伙加價最多2%｜天水圍新盤

「YOHO WEST」昨日(3日)加推第4號價單，涉及185伙。(資料圖片)

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