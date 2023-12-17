YOHO WEST熱賣乘勢上調50伙售價 部分兩房加價最多3.8%│天水圍新盤

發展商將項目1至5號價單部分單位售價上調介乎約1%至3.8%，涉及50伙。(資料圖片)

由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」自本月2日開始首輪銷售，迄今(17日)累沽近900伙，套現超過47億元。該盤敲定本周三(20日)壓軸進行第四輪銷售，合共291伙，包括最新加推的6號價單，以及早前1至5號價單尚未推售單位。發展商最新將項目1至5號價單部分單位售價上調介乎約1%至3.8%，涉及50伙。

其中加幅最大單位為價單第1C號中共18伙2A座A8室，實用面積454方呎，兩房開放式廚房間隔。以17樓A8室為例，原本售價為573.46萬元，最新上調至595.25萬元，呎價約13,111元。