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地產
2023-12-17 19:05:44

YOHO WEST熱賣乘勢上調50伙售價 部分兩房加價最多3.8%│天水圍新盤

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YOHO WEST熱賣乘勢上調50伙售價 部分兩房加價最多3.8%│天水圍新盤

發展商將項目1至5號價單部分單位售價上調介乎約1%至3.8%，涉及50伙。(資料圖片)

由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」自本月2日開始首輪銷售，迄今(17)累沽近900伙，套現超過47億元。該盤敲定本周三(20)壓軸進行第四輪銷售，合共291，包括最新加推的6號價單，以及早前15號價單尚未推售單位。發展商最新將項目15號價單部分單位售價上調介乎約1%3.8%，涉及50伙。

其中加幅最大單位為價單第1C號中共182AA8室，實用面積454方呎，兩房開放式廚房間隔。以17A8室為例，原本售價為573.46萬元，最新上調至595.25萬元，呎價約13,111元。

是次調整售價單位以1號價單為主，佔約78%。「YOHO WEST1號價單於上月20日公布，合共280伙，扣除最高13.5%折扣，單位折實售價299.96萬元起，為新界西逾兩年來最平新盤；折實平均呎價10,888元，更見約6年半全港新盤首批均價新低水平。相隔接近一個月，據最新1C號價單顯示，共有80伙售價已經上調。

天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目預計入伙日期為2024年9月30日。

即睇天水圍天榮站YOHO WEST最新資訊 (House730)

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