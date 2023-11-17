YOHO WEST示範單位｜三房696方呎連裝修及交樓標準有得睇 梗廚設計｜多圖有片

由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」最新開放兩個全新示範單位，均為以第2A座36樓A1室為藍本搭建，實用面積696方呎，三房一套連工作間及洗手間間隔，設有經改動連裝修及無改動交樓標準。
入屋右邊為獨立廚房，即梗廚設計，廚房內設有工作間連洗手間，而設計師特意將廚房與客飯廳之間的牆壁改以玻璃磚特色牆，增強室內空間感。
客飯廳採長形設計，連接「三合一」特大露台，即將露台、工作平台及冷氣機平台合併，面積共38方呎，露台備有格柵架，可供住戶拉出來作工作檯面使用。
長走廊通往寢區，三間睡房與客飯廳享同一坐向景觀，當中與客飯廳相連的睡房3，以玻璃及層架作分隔及改用玻璃趟門。主人房及睡房2設有落地大窗，室內採光度充足。主人睡房附有套廁，備有浴缸及窗戶，保持室內通風乾爽。
⇊YOHO WEST示範單位｜2A座36樓A1室696方呎連裝修三房⇊
⇊YOHO WEST示範單位｜2A座36樓A1室696方呎無改動三房⇊
同場加映：住客會所「YOHO HOUSE」
「YOHO WEST」自設住客會所「YOHO HOUSE」，會所面積佔約4萬方呎，連戶外園林約6萬方呎，總面積約10萬方呎，配備超過30項設施及服務，包括室內及室外游泳池，配備池畔休閒雅座，室內游泳池旁設有按摩池區；更為兒童專設「活力水世界」，而更衣室內配備「桑拿室」及「蒸氣室」。此外，24小時「動力健身館」備有TRX健身器材；室內兒童遊樂場「童趣基地」及「益智樂園」，戶外「躍動樂園」設約3.5米至4.5米高的兒童遊玩攀爬設施。另提供2個宴會廳，連接獨立戶外BBQ設施，適合住客舉辦私人聚會及晚宴。項目住宅大樓第3座天台層設「Sky Farm」，讓住戶享受農耕樂趣。
天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目預計入伙日期為2024年9月30日。
即睇天水圍天榮站YOHO WEST最新資訊 (House730)