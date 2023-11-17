YOHO WEST示範單位｜三房696方呎連裝修及交樓標準有得睇 梗廚設計｜多圖有片

由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」最新開放兩個全新示範單位，均為以第2A座36樓A1室為藍本搭建，實用面積696方呎，三房一套連工作間及洗手間間隔，設有經改動連裝修及無改動交樓標準。

入屋右邊為獨立廚房，即梗廚設計，廚房內設有工作間連洗手間，而設計師特意將廚房與客飯廳之間的牆壁改以玻璃磚特色牆，增強室內空間感。

客飯廳採長形設計，連接「三合一」特大露台，即將露台、工作平台及冷氣機平台合併，面積共38方呎，露台備有格柵架，可供住戶拉出來作工作檯面使用。

長走廊通往寢區，三間睡房與客飯廳享同一坐向景觀，當中與客飯廳相連的睡房3，以玻璃及層架作分隔及改用玻璃趟門。主人房及睡房2設有落地大窗，室內採光度充足。主人睡房附有套廁，備有浴缸及窗戶，保持室內通風乾爽。