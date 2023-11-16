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地產
2023-11-16 18:58:37

YOHO WEST示範單位｜兩房及三房曝光 特大露台設計 戶戶附格柵架增添實用｜多圖有片

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YOHO WEST示範單位｜兩房及三房曝光 特大露台設計 戶戶附格柵架增添實用｜多圖有片

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由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」，涉及1,393伙，周三(15)正式上載售樓說明書，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎2451,073方呎，項目預計入伙日期為2024930日。

發展商提供2個交樓標準示範單位，以第3A36A11室為藍本搭建的兩房無改動示範單位，實用面積426方呎。全屋不設走廊，開放式廚房設於大門右邊，單位客飯廳連接面積合共38方呎的「三合一」露台，所有單位的露台均附設格柵架，設有活動式工作檯，讓住戶晾衫、種植盆栽、小酒吧檯等增添實用性。兩間睡房位處客飯廳左右兩邊，與客飯廳享同一坐向景觀。浴室不設窗戶，但設備有浴室寶，保持室內通風乾爽。

YOHO WEST示範單位｜3A36A11室426方呎兩房⇊

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以第2B36B8室為藍本搭建的三房無改動示範單位，實用面積568方呎。開放式廚房設於大門右邊，單位客飯廳連接面積合共38方呎的「三合一」露台。長走廊通往寢區，三間睡房與客飯廳享同一坐向景觀，睡房2L型窗，單位設有兩個洗手間，其中一個設有淋浴間。

YOHO WEST示範單位｜2B36樓B8室4568方呎三房⇊

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同場加映：住客會所「YOHO HOUSE」

「YOHO WEST」自設住客會所「YOHO HOUSE」，會所面積佔約4萬方呎，連戶外園林約6萬方呎，總面積約10萬方呎，配備超過30項設施及服務，包括室內及室外游泳池，配備池畔休閒雅座，室內游泳池旁設有按摩池區；更為兒童專設「活力水世界」，而更衣室內配備「桑拿室」及「蒸氣室」。此外，24小時「動力健身館」備有TRX健身器材；室內兒童遊樂場「童趣基地」及「益智樂園」，戶外「躍動樂園」設約3.5米至4.5米高的兒童遊玩攀爬設施。另提供2個宴會廳，連接獨立戶外BBQ設施，適合住客舉辦私人聚會及晚宴。項目住宅大樓第3座天台層設「Sky Farm」，讓住戶享受農耕樂趣。

天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目預計入伙日期為2024年9月30日。

即睇天水圍天榮站YOHO WEST最新資訊 (House730)

YOHO WEST住客會所「YOHO HOUSE」⇊

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