YOHO WEST示範單位｜兩房及三房曝光 特大露台設計 戶戶附格柵架增添實用｜多圖有片

由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」，涉及1,393伙，周三(15日)正式上載售樓說明書，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目預計入伙日期為2024年9月30日。

發展商提供2個交樓標準示範單位，以第3A座36樓A11室為藍本搭建的兩房無改動示範單位，實用面積426方呎。全屋不設走廊，開放式廚房設於大門右邊，單位客飯廳連接面積合共38方呎的「三合一」露台，所有單位的露台均附設格柵架，設有活動式工作檯，讓住戶晾衫、種植盆栽、小酒吧檯等增添實用性。兩間睡房位處客飯廳左右兩邊，與客飯廳享同一坐向景觀。浴室不設窗戶，但設備有浴室寶，保持室內通風乾爽。