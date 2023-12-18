YOHO WEST第四輪銷售截收5916票 超額認購逾19倍｜天水圍新盤

焦點大型全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」於月內已完成合共三輪銷售，累沽891伙，吸金逾47億元。項目將於本周三(20日)進行壓軸第四輪銷售，推售共291伙。今日(18日)晚上8時截票，經核數共接獲5,916票，超額認購逾19倍，發展商稱成績理想，將於明日(19日)進行抽籤。

是次銷售單位涵蓋開放式間隔至三房一套連工作間間隔，扣除最高13.5%折扣，單位折實售價由331.62萬至834.08萬元，折實呎價介乎10,844元至16,329元。入場單位為第3A座9樓A9室，實用面積295方呎，一房間隔，折實售價331.62萬元，呎價約11,241元。