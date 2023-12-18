YOHO WEST第四輪銷售截收5916票 超額認購逾19倍｜天水圍新盤

焦點大型全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」於月內已完成合共三輪銷售，累沽891伙，吸金逾47億元。項目將於本周三(20日)進行壓軸第四輪銷售，推售共291伙。今日(18日)晚上8時截票，經核數共接獲5,916票，超額認購逾19倍，發展商稱成績理想，將於明日(19日)進行抽籤。
是次銷售單位涵蓋開放式間隔至三房一套連工作間間隔，扣除最高13.5%折扣，單位折實售價由331.62萬至834.08萬元，折實呎價介乎10,844元至16,329元。入場單位為第3A座9樓A9室，實用面積295方呎，一房間隔，折實售價331.62萬元，呎價約11,241元。
項目將於周三下午3時後展開銷售，屆時將分為A組及B組發售，A組買家須購買最少2伙至4伙第A節單位，或最少1個指定第A節單位，B組買家則可購買1伙至2伙單位。
發展商日前將項目1至5號價單部分單位售價上調介乎約1%至3.8%，涉及50伙。其中加幅最大單位為價單第1C號中共18伙2A座A8室，實用面積454方呎，兩房開放式廚房間隔。以17樓A8室為例，原本售價為573.46萬元，最新上調至595.25萬元，呎價約13,111元。
天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目預計入伙日期為2024年9月30日。