YOHO WEST首度開放示範單位 現場大排長龍場面熱鬧｜天水圍新盤

發展商周三(22日)起對外開放項目位於南昌站商場V WALK的示範單位予公眾參觀，據現場環境所見，示範單位外大排長龍，準買家初步估計需時約半小時才可進入參觀示範單位；而周四(23日)正式接受認購登記。

今年最大型全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作的天水圍天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」周一(20日)首推280伙，提供最高13.5%折扣優惠，折實價299.96萬元起，為新界西逾兩年來最平新盤；折實平均呎價10,888元，更見約6年半全港新盤首批均價新低水平。

「YOHO WEST」首張價單涵蓋27伙一房、173伙兩房、76伙三房，以及4伙特色單位，實用面積介乎274至651方呎。單位定價由346.78萬至836.33萬元，呎價介乎11,561 元至14,812元。扣除最高13.5%折扣優惠，單位折實售價299.96萬至723.42萬元，折實呎價10,000元至12,812元。

首張價單全數28伙一房折實售價由約299萬至347萬元；兩房折實售價由約437萬至520萬元；三房折實售價由約546萬至723萬元；而特色單位折實售價由約340萬至570萬元。入場單位為第3A座5樓A9室，一房間隔，實用面積295方呎，折實售價299.96萬元，呎價約10,168元。

區內對上一個全新盤、同系「Wetland Seasons Bay」第3期於去年9月推出78伙，當時折實平均呎價14,186元，如今「YOHO WEST」低開約23.2%。與鄰近二手屋苑比較，包括樓齡約16年的栢慧豪園、約19年的慧景軒，以及約25至31年的嘉湖山莊，近期呎價為10,077、9,069及8,331元，相差約7.4%至23.5%。

⇊YOHO WEST示範單位｜3A座36樓A11室426方呎兩房⇊