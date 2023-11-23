YOHO WEST首度開放示範單位 現場大排長龍場面熱鬧｜天水圍新盤

今年最大型全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作的天水圍天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」周一(20日)首推280伙，提供最高13.5%折扣優惠，折實價299.96萬元起，為新界西逾兩年來最平新盤；折實平均呎價10,888元，更見約6年半全港新盤首批均價新低水平。
發展商周三(22日)起對外開放項目位於南昌站商場V WALK的示範單位予公眾參觀，據現場環境所見，示範單位外大排長龍，準買家初步估計需時約半小時才可進入參觀示範單位；而周四(23日)正式接受認購登記。
「YOHO WEST」首張價單涵蓋27伙一房、173伙兩房、76伙三房，以及4伙特色單位，實用面積介乎274至651方呎。單位定價由346.78萬至836.33萬元，呎價介乎11,561 元至14,812元。扣除最高13.5%折扣優惠，單位折實售價299.96萬至723.42萬元，折實呎價10,000元至12,812元。
首張價單全數28伙一房折實售價由約299萬至347萬元；兩房折實售價由約437萬至520萬元；三房折實售價由約546萬至723萬元；而特色單位折實售價由約340萬至570萬元。入場單位為第3A座5樓A9室，一房間隔，實用面積295方呎，折實售價299.96萬元，呎價約10,168元。
區內對上一個全新盤、同系「Wetland Seasons Bay」第3期於去年9月推出78伙，當時折實平均呎價14,186元，如今「YOHO WEST」低開約23.2%。與鄰近二手屋苑比較，包括樓齡約16年的栢慧豪園、約19年的慧景軒，以及約25至31年的嘉湖山莊，近期呎價為10,077、9,069及8,331元，相差約7.4%至23.5%。
⇊YOHO WEST示範單位｜3A座36樓A11室426方呎兩房⇊
住客會所「YOHO HOUSE」
「YOHO WEST」自設住客會所「YOHO HOUSE」，會所面積佔約4萬方呎，連戶外園林約6萬方呎，總面積約10萬方呎，配備超過30項設施及服務，包括室內及室外游泳池，配備池畔休閒雅座，室內游泳池旁設有按摩池區；更為兒童專設「活力水世界」，而更衣室內配備「桑拿室」及「蒸氣室」。此外，24小時「動力健身館」備有TRX健身器材；室內兒童遊樂場「童趣基地」及「益智樂園」，戶外「躍動樂園」設約3.5米至4.5米高的兒童遊玩攀爬設施。另提供2個宴會廳，連接獨立戶外BBQ設施，適合住客舉辦私人聚會及晚宴。項目住宅大樓第3座天台層設「Sky Farm」，讓住戶享受農耕樂趣。
天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目預計入伙日期為2024年9月30日。
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