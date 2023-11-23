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地產
2023-11-23 17:03:44

YOHO WEST首日錄4000人次參觀示範單位 最快周五加推單位應市｜天水圍新盤

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YOHO WEST首日錄4000人次參觀示範單位 最快周五加推單位應市｜天水圍新盤

「YOHO WEST與家具品牌「Indigo Living」合作，首張價單所有單位均提供傢俬套餐優惠。(鍾式明攝)

焦點大型全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」昨日(22)首度開放位於南昌站商場V WALK的示範單位予公眾參觀，新地代理總經理胡致遠表示，昨單日錄得超過4,000人次參觀，主要以新界區為主，預計稍後來自市區的客人比例將會增加。他稱，項目今日(23)起接受認購登記，相信市場反應理想，最快明日(24)加推單位應市。

胡致遠指，「YOHO WEST與家具品牌「Indigo Living」合作，首張價單所有單位均提供傢俬套餐優惠，按單位戶型及面積提供指定數量家具，涉及5件至16件。若買家不選用此傢俬套餐優惠，則可獲直減售價1萬元。

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度身訂造家具連運送及安裝

Indigo Living業務發展總監莫麗賢指，是次為項目提供度身訂造的Cosmopolitan系列時尚家具組合。家具組合配合單位間隔及布局而度身訂造，涵蓋全屋基本家具，包括電視櫃、梳化、餐枱、椅子、床架及衣櫃等，買家可按照自己的喜好挑選顏色或物料。

莫麗賢續指，「Indigo LivingCosmopolitan系列兼具美感及功能性，採用簡約線條及輕巧概念；公司會於買家收樓時預先安排一站式家具運送及安裝服務，住客入伙時即可享用。「YOHO WEST」的展覽廳將設有「Indigo LivingCosmopolitan系列家具組合展示廳，讓準買家能率先參觀。

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「YOHO WEST」首張價單涵蓋27伙一房、173伙兩房、76伙三房，以及4伙特色單位，實用面積介乎274至651方呎。單位定價由346.78萬至836.33萬元，呎價介乎11,561 元至14,812元。扣除最高13.5%折扣優惠，單位折實售價299.96萬至723.42萬元，折實呎價10,000元至12,812元。

首張價單全數28伙一房折實售價由約299萬至347萬元；兩房折實售價由約437萬至520萬元；三房折實售價由約546萬至723萬元；而特色單位折實售價由約340萬至570萬元。入場單位為第3A座5樓A9室，一房間隔，實用面積295方呎，折實售價299.96萬元，呎價約10,168元。

天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目預計入伙日期為2024年9月30日。

即睇天水圍天榮站YOHO WEST最新資訊 (House730)

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