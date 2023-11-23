YOHO WEST首日錄4000人次參觀示範單位 最快周五加推單位應市｜天水圍新盤

焦點大型全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」昨日(22日)首度開放位於南昌站商場V WALK的示範單位予公眾參觀，新地代理總經理胡致遠表示，昨單日錄得超過4,000人次參觀，主要以新界區為主，預計稍後來自市區的客人比例將會增加。他稱，項目今日(23日)起接受認購登記，相信市場反應理想，最快明日(24日)加推單位應市。

胡致遠指，「YOHO WEST與家具品牌「Indigo Living」合作，首張價單所有單位均提供傢俬套餐優惠，按單位戶型及面積提供指定數量家具，涉及5件至16件。若買家不選用此傢俬套餐優惠，則可獲直減售價1萬元。