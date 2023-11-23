YOHO WEST｜睇樓客感價錢吸引擬買兩房換樓 盼樓市「唔好跌得咁犀利」｜天水圍新盤

焦點大型全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」開價後市場反應熾熱，昨日(22日)首度開放位於南昌站商場V WALK的示範單位予公眾參觀，新地表示即日錄得4,000人次參觀。今日(23日)起接受認購登記，據記者下午約3時多現場所見，繼續有準買家排隊等候參觀示範單位，人龍伸延商場地下的上落客區。
睇樓客鄧先生表示，自己居於區內屋苑嘉湖山莊超過20年，覺得環境清靜；而「YOHO WEST」價錢吸引，又毗鄰巴士總站，交通便利，故預算約500萬元認購兩房單位作換樓之用。對於樓市，他認為仍有下跌的機會，坦言「希望唔好跌得咁犀利」。
「YOHO WEST」首張價單提供173伙兩房
「YOHO WEST」首張價單涵蓋27伙一房、173伙兩房、76伙三房，以及4伙特色單位，實用面積介乎274至651方呎。單位定價由346.78萬至836.33萬元，呎價介乎11,561 元至14,812元。扣除最高13.5%折扣優惠，單位折實售價299.96萬至723.42萬元，折實呎價10,000元至12,812元。
首張價單兩房折實售價由約437萬至520萬元，而「YOHO WEST」全盤主打兩房單位，佔標準分層單位超過50%，兩房設有3種戶型，其中兩房開放式廚房單位實用面積約390至454方呎；兩房連儲物房開放式廚房單位實用面積為447方呎；另設兩房梗廚單位實用面積為468方呎。
天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目預計入伙日期為2024年9月30日。
嘉湖山莊半月二手成交微增
藍籌屋苑之一的嘉湖山莊，本月交投表現略為加快。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，該屋苑本月首15日錄得14宗成交，與上月同期相比增約8%；平均實用呎價約8,325元。
伍耀祖指，嘉湖山莊美湖居1座低層D室，實用面積約540方呎，三房間隔，向北。原開價460萬元，減價12萬元後，以448萬元沽出，呎價約8,296元。原業主於2015年12月以348萬元買入單位，持貨約8年，現轉手帳面獲利100萬元，單位期內升值約28.7%。