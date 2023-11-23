YOHO WEST｜睇樓客感價錢吸引擬買兩房換樓 盼樓市「唔好跌得咁犀利」｜天水圍新盤

焦點大型全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」開價後市場反應熾熱，昨日(22日)首度開放位於南昌站商場V WALK的示範單位予公眾參觀，新地表示即日錄得4,000人次參觀。今日(23日)起接受認購登記，據記者下午約3時多現場所見，繼續有準買家排隊等候參觀示範單位，人龍伸延商場地下的上落客區。

睇樓客鄧先生表示，自己居於區內屋苑嘉湖山莊超過20年，覺得環境清靜；而「YOHO WEST」價錢吸引，又毗鄰巴士總站，交通便利，故預算約500萬元認購兩房單位作換樓之用。對於樓市，他認為仍有下跌的機會，坦言「希望唔好跌得咁犀利」。