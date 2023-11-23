熱門搜尋:
朗然 尹光 聖誕節2023 BTS 的士罷工 MIRROR 柳應廷 Black Friday優惠2023 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-11-23 18:38:18

YOHO WEST｜睇樓客感價錢吸引擬買兩房換樓 盼樓市「唔好跌得咁犀利」｜天水圍新盤

分享：
YOHO WEST｜睇樓客感價錢吸引擬買兩房換樓 盼樓市「唔好跌得咁犀利」｜天水圍新盤

YOHO WEST｜睇樓客感價錢吸引擬買兩房換樓 盼樓市「唔好跌得咁犀利」｜天水圍新盤

焦點大型全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」開價後市場反應熾熱，昨日(22)首度開放位於南昌站商場V WALK的示範單位予公眾參觀，新地表示即日錄得4,000人次參觀。今日(23)起接受認購登記，據記者下午約3時多現場所見，繼續有準買家排隊等候參觀示範單位，人龍伸延商場地下的上落客區。

睇樓客鄧先生表示，自己居於區內屋苑嘉湖山莊超過20年，覺得環境清靜；而「YOHO WEST」價錢吸引，又毗鄰巴士總站，交通便利，故預算約500萬元認購兩房單位作換樓之用。對於樓市，他認為仍有下跌的機會，坦言「希望唔好跌得咁犀利」。

YOHO WEST｜睇樓客感價錢吸引擬買兩房換樓 盼樓市「唔好跌得咁犀利」｜天水圍新盤 YOHO WEST｜睇樓客感價錢吸引擬買兩房換樓 盼樓市「唔好跌得咁犀利」｜天水圍新盤
Ad Block

YOHO WEST」首張價單提供173伙兩房

YOHO WEST首張價單涵蓋27伙一房、173伙兩房、76伙三房，以及4伙特色單位，實用面積介乎274至651方呎。單位定價由346.78萬至836.33萬元，呎價介乎11,561 元至14,812元。扣除最高13.5%折扣優惠，單位折實售價299.96萬至723.42萬元，折實呎價10,000元至12,812元。

首張價單兩房折實售價由約437萬至520萬元，而「YOHO WEST」全盤主打兩房單位，佔標準分層單位超過50%，兩房設有3種戶型，其中兩房開放式廚房單位實用面積約390454方呎；兩房連儲物房開放式廚房單位實用面積為447方呎；另設兩房梗廚單位實用面積為468方呎。

天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目預計入伙日期為2024年9月30日。

即睇天水圍天榮站YOHO WEST最新資訊 (House730)

YOHO WEST｜睇樓客感價錢吸引擬買兩房換樓 盼樓市「唔好跌得咁犀利」｜天水圍新盤 YOHO WEST｜睇樓客感價錢吸引擬買兩房換樓 盼樓市「唔好跌得咁犀利」｜天水圍新盤

嘉湖山莊半月二手成交微增

藍籌屋苑之一的嘉湖山莊，本月交投表現略為加快。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，該屋苑本月首15日錄得14宗成交，與上月同期相比增約8%；平均實用呎價約8,325元。

伍耀祖指，嘉湖山莊美湖居1座低層D室，實用面積約540方呎，三房間隔，向北。原開價460萬元，減價12萬元後，448萬元沽出，呎價約8,296元。原業主於201512月以348萬元買入單位，持貨約8年，現轉手帳面獲利100萬元，單位期內升值約28.7%

即睇天水圍嘉湖山莊放盤 (House730)

YOHO WEST｜睇樓客感價錢吸引擬買兩房換樓 盼樓市「唔好跌得咁犀利」｜天水圍新盤

嘉湖山莊本月首15日錄得14宗成交，與上月同期相比增約8%；平均實用呎價約8,325元。(資料圖片)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受