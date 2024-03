上水廣場︱韓國男團EPEX 首個香港fans meeting 熱情跳唱征服fans

韓國8人男子組合EPEX,早前出席上水廣場舉辦的《上水廣場 X EPEX 2ND CONCERT [So We are not Anxious] in HONG KONG》fans meeting,搶先跟fans見面,以及預祝演唱會成功,吸引大批傳媒及fans到場,場面相當熱鬧。

以獨特音樂風格和出色舞蹈技巧而聞名的EPEX,他們的歌曲融合了多種流派,包括Pop、Hip Hop、R&B和EDM等,展現出多樣化音樂實力。他們音樂作品充滿活力,旋律動聽,歌詞內容深入人心,能夠觸動聽眾的情感。無論是強烈有力的舞曲,還是深情的抒情歌曲,EPEX都能夠傳達出豐富的情感和音樂能量。