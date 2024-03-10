上水廣場︱韓國男團EPEX 首個香港fans meeting 熱情跳唱征服fans

韓國8人男子組合EPEX，早前出席上水廣場舉辦的《上水廣場 X EPEX 2ND CONCERT [So We are not Anxious] in HONG KONG》fans meeting，搶先跟fans見面，以及預祝演唱會成功，吸引大批傳媒及fans到場，場面相當熱鬧。
以獨特音樂風格和出色舞蹈技巧而聞名的EPEX，他們的歌曲融合了多種流派，包括Pop、Hip Hop、R&B和EDM等，展現出多樣化音樂實力。他們音樂作品充滿活力，旋律動聽，歌詞內容深入人心，能夠觸動聽眾的情感。無論是強烈有力的舞曲，還是深情的抒情歌曲，EPEX都能夠傳達出豐富的情感和音樂能量。
成員擁有獨特個性魅力
EPEX的成員，以其獨特個人魅力贏得fan們的喜愛。每一位成員都擁有獨特的個性和魅力，他們在舞台上展現出的自信，和能量令人難以忽視，還有精湛舞蹈技巧，表演時充滿活力和魄力，總能夠帶給觀眾驚喜和震撼。
由於EPEX的音樂才華、舞蹈實力和個人魅力，他們在世界各地的巡迴演唱會總是座無虛席，而且能夠吸引大批熱情的fans前來觀看。他們的舞台表演充滿能量和活力，每一次演出都能夠為觀眾帶來難以忘懷的回憶。因此EPEX首度訪港，門票一開賣旋即火速售罄，人氣絕不輸其他韓團！而為了可與偶像作近距離接觸，大批fans在見面會當日一早帶備打氣手幅及燈牌到場，務求爭取最佳位置，等候他們的出現。EPEX甫出場，即引起全場fans尖叫歡呼，並高舉各式各樣應援物來歡迎他們。
廣東話潮語冧香港fans
出場時EPEX一行8人，以廣東話向現場fans打招呼，並大秀「世一」、「MM7」和「大癲」等廣東話潮語，令現場fans十分驚喜。在傾談環節中，EPEX「吊大家癮」稍稍透露香港場驚喜表演內容。而同時有「大胃王男團」之稱的他們，當然少不了分享想品嘗的港式美食。而為了給演唱會預熱，8子緊接著準備了大熱歌曲《FULL METAL JACKET》的勁歌熱舞表演，全場尖叫聲此起彼落，令上水廣場的fans，全場氣氛高漲。
大合照留念顯親民一面
而EPEX的社交媒體活躍度，也是他們受歡迎的一個原因，他們通過定期更新社交媒體內容與fans互動，分享生活點滴、音樂創作過程和舞台背後的故事。這種親密的互動使fans們能夠更深入地了解他們的偶像，而為答謝一眾fans的支持，EPEX更特地走到台下，與現場fans大合照留念，盡顯親民一面。