上水廣場︱韓國男團EPEX 首個香港fans meeting 熱情跳唱征服fans

以獨特音樂風格和出色舞蹈技巧而聞名的EPEX，他們的歌曲融合了多種流派，包括Pop、Hip Hop、R&B和EDM等，展現出多樣化音樂實力。他們音樂作品充滿活力，旋律動聽，歌詞內容深入人心，能夠觸動聽眾的情感。無論是強烈有力的舞曲，還是深情的抒情歌曲，EPEX都能夠傳達出豐富的情感和音樂能量。

成員擁有獨特個性魅力

EPEX的成員，以其獨特個人魅力贏得fan們的喜愛。每一位成員都擁有獨特的個性和魅力，他們在舞台上展現出的自信，和能量令人難以忽視，還有精湛舞蹈技巧，表演時充滿活力和魄力，總能夠帶給觀眾驚喜和震撼。

由於EPEX的音樂才華、舞蹈實力和個人魅力，他們在世界各地的巡迴演唱會總是座無虛席，而且能夠吸引大批熱情的fans前來觀看。他們的舞台表演充滿能量和活力，每一次演出都能夠為觀眾帶來難以忘懷的回憶。因此EPEX首度訪港，門票一開賣旋即火速售罄，人氣絕不輸其他韓團！而為了可與偶像作近距離接觸，大批fans在見面會當日一早帶備打氣手幅及燈牌到場，務求爭取最佳位置，等候他們的出現。EPEX甫出場，即引起全場fans尖叫歡呼，並高舉各式各樣應援物來歡迎他們。