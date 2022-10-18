下流上車族｜劇集首集收視高開 林敏驄揚言要破30點

昨晚首播後，網民反應一致正面，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料顯示，《下流》首集跨平台直播收視高開23.2點，比上周一同時段播映的《夢華錄》躍升5個收視點，是翡翠台自今年四月政府放寬堂食以來，兩線劇首播最高收視劇集。

網民對林敏驄有讚無彈

阿驄亦在facebook上載與工作人員的對話截圖，指他主演的劇集首集收視打低同日播的無綫皇牌節目《東張西望》和《愛．回家之開心速遞》。對方更向阿驄表示收視「高到冇人信」，而他亦威威的跟另一位朋友說「贏到開巷 成條街」、「禾(我)要破30」。

網民坦言沒想過阿驄「玩膠出神入化」，竟然識演戲，特別是片尾他發現鮑起靜是昔日自己爸爸的小三之後，即時變臉，令網民大讚他有料到。此外，有網民認為他應該有不少爆肚對白，估計有些片段原本屬NG片，也照加到劇集當中。阿驄入面一句「同我call反黑組，我條黑麼利反咗。」更成為網民無限LOOP金句。