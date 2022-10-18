下流上車族｜劇集首集收視高開 林敏驄揚言要破30點

無綫兩部台慶劇《美麗戰場》及《下流上車族》獲來網民熱烈討論，前者彈出蔣家旻，而後者則以林敏驄首部電視作品作招徠，而阿驄的演出為觀眾帶來不少新鮮感，罕有地獲網民一致正評。
首集收視高開
昨晚首播後，網民反應一致正面，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料顯示，《下流》首集跨平台直播收視高開23.2點，比上周一同時段播映的《夢華錄》躍升5個收視點，是翡翠台自今年四月政府放寬堂食以來，兩線劇首播最高收視劇集。
網民對林敏驄有讚無彈
阿驄亦在facebook上載與工作人員的對話截圖，指他主演的劇集首集收視打低同日播的無綫皇牌節目《東張西望》和《愛．回家之開心速遞》。對方更向阿驄表示收視「高到冇人信」，而他亦威威的跟另一位朋友說「贏到開巷 成條街」、「禾(我)要破30」。
網民坦言沒想過阿驄「玩膠出神入化」，竟然識演戲，特別是片尾他發現鮑起靜是昔日自己爸爸的小三之後，即時變臉，令網民大讚他有料到。此外，有網民認為他應該有不少爆肚對白，估計有些片段原本屬NG片，也照加到劇集當中。阿驄入面一句「同我call反黑組，我條黑麼利反咗。」更成為網民無限LOOP金句。
此外，網民認為無綫開始捉到網民想要甚麼，如加入不少青春女藝人︰郭柏妍、羅毓儀，而她們首集出場便以泳裝上陣，令網民看得非常開心。郭柏妍受訪時笑言：「一知道要拍呢場戲，即刻唔敢再食澱粉，肉都食少咗，以蔬菜為主。今集係一件頭泳衣，之後仲有一個場口係兩件頭，所以真係Keep得好緊要。」