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娛樂
2023-12-07 17:22:04

不日成婚2｜衛詩雅包場請fans睇戲 與金燕玲合作大開眼界

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衛詩雅包場請fans睇戲。

由衛詩雅（Michelle）、陳家樂主演的電影《不日成婚2》正在上映中，日前，她便自淘腰包，豪請一班她的youtueb channel「衛食攻略」的fans「衛食自己友」包場睇《不日成婚2》，又準備小食派給fans邊食邊睇戲，認真貼心。

 

衛詩雅準備小食派給fans邊食邊睇戲，認真貼心。

電影播放完後，fans們都大讚好睇，又笑說Michelle不要拍太多恐怖片，要拍多點《不2》這類型的電影。Michell又提到首次跟金燕玲合作，獲益良多，更大爆當中一場戲令她大開眼界，「最後一場戲，我同金姐姐、家樂三個一齊，個氣氛係開心嘅，唔係而家睇到個version咁激動，take咗幾take之後，導演就同金姐姐講，演一個激動啲嘅版本，佢就做咗呢個version出嚟，係幾震撼。」她謂就算連現場男工作人員都眼濕濕，「我問番姐姐，『其實你有冇預咗導演無端端俾個咁嘅指示你？』金姐姐就話：『哎！我就係成日做呢啲戲，大家都傷害我嘅鍾意，咁我就特登做另一個方法，想呢套戲有啲唔同，哎！啲導演又係鍾意呢啲嘢。』好犀利！金姐姐確實係好犀利！」

隨後Michelle透露快將接拍新戲，不過造型及題材都要保密，「呢套電影對我嚟講係好大挑戰，應該一月中嘅時候會有記者會，到時就會揭盅，例如我會有乜嘢唔同、電影係乜嘢題材，唔知你哋鍾唔鍾意，我諗你哋都會鍾意嘅。」

衛詩雅在《不日成婚2》跟金燕玲合作，獲益良多。

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