不日成婚2｜衛詩雅包場請fans睇戲 與金燕玲合作大開眼界

電影播放完後，fans們都大讚好睇，又笑說Michelle不要拍太多恐怖片，要拍多點《不2》這類型的電影。Michell又提到首次跟金燕玲合作，獲益良多，更大爆當中一場戲令她大開眼界，「最後一場戲，我同金姐姐、家樂三個一齊，個氣氛係開心嘅，唔係而家睇到個version咁激動，take咗幾take之後，導演就同金姐姐講，演一個激動啲嘅版本，佢就做咗呢個version出嚟，係幾震撼。」她謂就算連現場男工作人員都眼濕濕，「我問番姐姐，『其實你有冇預咗導演無端端俾個咁嘅指示你？』金姐姐就話：『哎！我就係成日做呢啲戲，大家都傷害我嘅鍾意，咁我就特登做另一個方法，想呢套戲有啲唔同，哎！啲導演又係鍾意呢啲嘢。』好犀利！金姐姐確實係好犀利！」