中年好聲音．決賽歌單｜吳大強顏志恆成黑馬　預測龍婷李佳惡鬥爭冠軍

TVB《中年好聲音》今個星期日8點半直播決賽《中年好聲音－登峯之戰》，按之前4場計算累積排名分嘅賽事進入六強嘅分別係李佳、龍婷、吳大強、周吉佩、羅啟豪及顏志恆。

根據過往比賽演出表現，本身係歌唱老師嘅李佳同埋贏過央視《星光大道》嘅龍婷，歌喉比其他參加者更勝一籌，而且決賽係直播出街，對李佳同龍婷2位演出經驗豐富嘅選手有利，相信會係冠軍熱門。 有傳龍婷會同TVB簽約，而佢亦表示即使簽長約都唔介意。龍婷未參賽前喺街頭演唱已累積一定知名度，甚至已經開過售票演唱會，加入TVB對雙方而言都係利大於弊，估計有冠軍寶座加持會更加合情合理。

《中年好聲音－登峯之戰》將計算6強選手的網民投票支持度，早前《東張西望》公布李佳同龍婷支持度並列第一，第三位係後勁唔錯嘅羅啟豪。但係上一集「爆seed」成為MVP嘅周吉佩，應該先係三甲熱門。畢竟吉吉曾經係出道歌手，其後轉為有線主持及藝人，幕前經驗充足，相信TVB亦留意到呢一點，之後雙方亦似乎有機會合作。 當然，決賽成績都要視乎演出水準。雖然年紀最大嘅吳大強被指「內定入決賽」，但佢嘅演出的確甚有表演者風範同娛樂性，假如選曲恰當，加上表演冇失準，都相當有機會取得好成績，衝上季軍都不足為奇。

被稱為「英國豪」嘅羅啟豪雖然聲靚又咬字清晰，但演出難令人有印象；顏志恆由起初被稱為「黑馬」到後期患得患失，演出上似乎已經「摸到天花板」。不過身為廚師嘅顏志恆，之前幫TVB嘅See Saw先專頁示範烹飪有板有眼，而且觀眾緣唔差，第時可能見到佢出現《流行都市》都唔定！ 《中年好聲音》決賽將會有林曉峰同許文軒拍住車婉婉主持，評審陣容方面，除咗常任評審肥媽、伍仲衡、張佳添同周國豐之外，仲有譚詠麟、鍾鎮濤及呂方擔任嘉賓評審。而七位專業評審嘅評分當中，最高分和最低分將會刪去，只計算餘下5個分數以確保公平。至於全球觀眾網上投票嘅結果都有機會影響賽果。

賽制方面，決賽將分成兩個回合進行，首回合六強參賽者將各自演出慢歌、快歌各一首，綜合專業評審評分及觀眾投票後將進行淘汰；第二回合，晉級選手將獻唱「自選必殺歌」，爭奪冠、亞、季軍殊榮。 TVB已經公布當晚首回合歌單，慢歌歌單分別有《我曾用心愛著你》、《明日話今天》、《Forever Love》、《忘情號》、《吻別X Take Me To Your Heart》以及《爛泥》，快歌歌單則分別有《Sway》、《跳舞街》、《熱情的沙漠》、《疾風》、《拒絕再玩》和《瘋了》。TVB並無提供邊位選手唱邊首歌，但係快歌唯一一首英文歌Sway，相信都係擅長歐西歌曲嘅吳大強所唱啦。