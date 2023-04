中年好聲音．決賽歌單｜吳大強顏志恆成黑馬　預測龍婷李佳惡鬥爭冠軍

賽制方面,決賽將分成兩個回合進行,首回合六強參賽者將各自演出慢歌、快歌各一首,綜合專業評審評分及觀眾投票後將進行淘汰;第二回合,晉級選手將獻唱「自選必殺歌」,爭奪冠、亞、季軍殊榮。

TVB已經公布當晚首回合歌單,慢歌歌單分別有《我曾用心愛著你》、《明日話今天》、《Forever Love》、《忘情號》、《吻別X Take Me To Your Heart》以及《爛泥》,快歌歌單則分別有《Sway》、《跳舞街》、《熱情的沙漠》、《疾風》、《拒絕再玩》和《瘋了》。TVB並無提供邊位選手唱邊首歌,但係快歌唯一一首英文歌Sway,相信都係擅長歐西歌曲嘅吳大強所唱啦。