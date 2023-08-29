中年好聲音｜涂家堯率先跟肥媽上雲頂登台 見新加坡粉絲感驚喜

《中年好聲音》多位成員工作多多，但數到最威水非涂家堯莫屬，日前肥媽到大馬雲頂開個唱，涂家堯獲邀做嘉賓，與肥媽、黑妹李麗霞齊齊到雲頂以歌會友。他亦成為《中年好聲音》第一位成員出埠登台，更驚喜的是竟然有新加坡fans專程到雲頂支持他，令他非常開心。
開頭擔心觀眾反應
今次與肥媽、黑妹一齊登台，涂家堯表示既開心又緊張，坦言學習到的東西更加多。他非常多謝肥媽、黑妹分享了不少演出經驗，「由彩排、開會，演唱前後，肥媽都會分享佢之前嘅經驗，教咗我好多。今次同上次去紅館開騷唔同，紅館係我哋十幾個戰友一齊唱，今次我要獨唱3首歌，仲要對住5千幾個觀眾，同埋大部份都唔係香港觀眾，我真係好擔心大家反應，驚佢哋唔係好識我，但好開心氣氛好熱烈。」
多謝肥媽黑妹
他表示準備了《Careless Whisper》、《祝君好》及《我的親愛》，並跟肥媽、黑妹一齊合唱《愛情陷阱》及《友誼之光》。他直言很享受今次演出，又再次多謝肥媽及黑妹的提攜及照顧。他說︰「最神奇嘅一樣嘢就係，自己有個心喺度諗，由細到大自己睇肥媽都係喺電視，今次係可以同台演出，近距離相處，對於我呢一個『素人』去參加歌唱比賽，直至到可以同肥媽一齊登台，坐埋一齊食飯傾偈，分享演唱心得，感覺好神奇。」