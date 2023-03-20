《中年好聲音》有唔少參加者都有幕前經驗，甚至出過唱片，不過黑馬之一顏志恆(Benson)本身係素人出身，但係以《一首歌一首故事》參加首輪比賽，就被評審之一伍仲衡盛讚難得冇原唱者譚詠麟嘅味道，張佳添更直指顏志恆係黑馬。果然Benson真係入到十強，仲被稱為「浴室歌王」！

中年好聲音︳酒店廚師連奪5個歌唱比賽冠軍 顏志恆擁幸福家庭太太一樣唱得

顏志恆同太太有2個寶貝仔(IG @ nchbenson)

顏志恆成長於單親家庭，父母早年離婚後同媽媽生活，曾經十分怪責爸爸，但某日回家見姐姐痛哭，先知道爸爸離世。顏志恆最心痛係爸爸在世時冇陪過佢，而且兩父子一張合照都冇。已成人父嘅顏志恆而家更體會到爸爸當日被兒子忽視嘅傷痛，更令佢感到遺憾。

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廚師就梗係要示箱「教煮」啦

熱愛唱歌嘅Benson曾經參加過歌唱比賽，包括TVB當年搞嘅新秀歌唱大賽，但係連複賽都入唔到，於是放低歌唱夢。後來Benson成為廚師，喺酒店工作時認識太太Fion，被對方鼓勵參加歌唱比賽，終於肯「出山」。而Fion更加為老公一次過報咗7個組別嘅比賽，結果拎到5個冠軍2個亞軍，從此再次燃起對音樂嗰團火，3年前更加同朋友組成歌唱團體，同其他民間好歌之人一齊交流。令顏志恆再次追夢嘅Fion本身都好唱得，試過跟音樂人Chris Polanco嘅和聲片合唱放上IG，十分有水準。

因為係廚師，顏志恆參賽後曾經為節目拍過煮食示範片段，的確有板有眼。而家參賽之餘仲要應付廚師工作，湊仔同家務交由太太幫手，甚至出show整燈牌都係太太搞掂，難怪顏志恆喺比賽嗰陣含淚感謝太太。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈