中年好聲音｜龍婷重啟直播 借《沈默是金》回應丘亞葵Hello Kiss

《中年好聲音》兩輯參賽者都不約而同捲入偷食風波，《中1》的龍婷與已婚的丘亞鞅在車廂中「Hello Kiss」，同屆的已婚曹敏寶就被指介入梁浩銓的婚姻。《中2》就有鄭梓浩被爆偷食兼食軟飯，其中一個對象更傳是已婚的孫耀威細妹孫美賢。

龍婷相隔個多月再做直播 沈寂多時的龍婷自上次現身回應之後，開始再度活躍YouTube頻道，繼早前到北角護老院獻唱之後，日前現身直播。她於上周四拍片預告，笑容滿面表示已經有個多月沒有做直播，稱周六、周日會做兩場直播，呼籲歌迷到時看直播一齊聽歌、傾偈。她於今日上載另一影片，內容估計是她從直播影片中剪裁出來的部份。相關項目與她的平台活動《唱勻中港台》有關，她表示原本想結束這個活動，但認為做人應該有始有終。

龍婷說︰「因為種種不同原因，我一再拖延……我都有諗過停咗佢算，但仲有三、四隻歌，我都覺得要有始有終，開始咗係唔應該放棄！」她更稱原本不是唱《沉默是金》，是臨時決定唱這歌，至於原定的歌曲則待有機會才再唱。由於歌詞提到「誣告與指責積壓著滿肚氣不憤」、「對謠言反應甚為著緊」、「任你怎說 安守我本分 始終相信沈默是金」、「笑罵由人 灑脫地做人」，龍婷似憑歌寄意，回應她跟丘亞葵之間的緋聞。