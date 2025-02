中年好聲音3︱黑馬趙浚承愈戰愈勇 任永健跳出情歌玩跳唱

星期日(16/2)播出的《中年好聲音3》,本輪是24強晉身20強淘汰戰,出戰隊伍為李金凱隊及占士丁丁隊,出戰歌曲名單如下(左為占士隊隊員):趙浚承《袖手旁觀》VS任永健《舞極限》;宗倩如《稱職》VS何平秋《Greatest Love of All》;阮慧珊《活得比你好》VS林立峰《兒女》;曹越《飄洋過海來看你》VS劉洋《我是一隻小小鳥》;陳溢光《我的快樂時代》VS侯靜伊 《When you tell me that you love me》;占士丁丁《Hello》VS李金凱《當年情》。

「下弦」之戰充滿是亮點,單是打頭陣出場的趙浚承、任永健對決,已勢均力敵、各有各優異之處。先說趙浚承,雖然他獻唱《袖手旁觀》時一度犯了唱錯歌詞這個致命缺點,但由於表現淡定加上演唱出色,照樣獲得評審正評,黎瑞恩:「真係好犀利,呢首歌超級高難度,所有音都喺超級高嘅地方。」肥媽:「你唔講我根本唔知你唱錯歌詞。」,張佳添:「我送四個字俾你,就係愈戰愈勇,係你solo入面最好嘅一次。」