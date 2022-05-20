今期睇咩戲｜奇異女俠玩救宇宙／魔比煞／誰和誰共母／肉罷不能／伊朗式英雄／劇場版 咒術迴戰0

奇異女俠玩救宇宙

移民美國的華裔中年大媽秀蓮（楊紫瓊 飾）在她父親（吳漢章 飾）生日大壽這天，女兒（史蒂芬妮許 飾）突發暴走要出櫃，同日更要跟稅務局騎呢古板阿嬸（珍美李寇蒂斯 飾）交涉，解釋不樂觀的稅務問題，面臨家庭事業兩崩潰。那邊廂，秀蓮的廢柴老公（關繼威 飾）忽然上演一齣「謎之大龍鳳」，聲稱自己來自另一平行宇宙，歷盡艱辛才找到千萬多元宇宙裡，最有機會拯救世界的英雄—秀蓮。一切奇異之事還來不及理解，邪惡勢力已迅速蔓延！世界即將毀滅，看似一無是處的她必須化身女俠，挽救宇宙蒼生…

賣點︰睇完簡介，會問「我到底睇咗啲咩？」，睇埋預告片更加唔明點解楊紫瓊有咁多個造型。但係睇完試片唔少人都話好感動……吓，乜唔係超級英雄片嚟嘅咩？夠「估你唔到」，呢期必睇。

魔比煞

米高魔比煞(謝拉力圖 飾)從小患有罕見先天性血液病，自小面對身體缺陷而且受盡欺凌但他卻聰明無比，長大後獲諾貝爾獎的魔比煞一直希望為自己的血液病尋找治療方法同時救助他人，他試圖利用吸血蝙蝠的DNA來治療自己的血液病，後來他決定放手一博到達一個神秘地方尋找醫治方法，卻發現自己的身體從瀕臨死亡，獲得前所未有的異能，不僅變得力大無窮與移動速度加倍、更擁有回聲定位能力，不過代價卻是變成可怕的吸血怪物，同時埋藏在內心深處的黑暗面正伺機而出...

賣點︰謝拉力圖方法演技之極致，據聞因為角色行動不便，戲裡戲外佢都動作緩慢，連去廁所都要搞一輪。片中魔比煞用吸血蝙蝠DNA研究醫病方法，咦？唔……

誰和誰共母

兩位意外懷孕的單親媽媽分娩在即，在同一病房偶遇，感受卻截然不同：邁入中年的愛麗絲（彭妮露古絲 飾）無悔不婚生產，滿懷希望地迎接新生命；背負心靈創傷的少女安娜（米妮娜絲密 飾）卻對未來感到焦慮與不安。萍水相逢的兩人，因同時誕下女嬰而交心，竟成為了她們糾纏著彼此人生的起點……一對本來平行獨立卻命運相連的單身母親，通過宣洩、揭密與理解，導演再次大膽探索了天下母親治療傷痛的熱情與勇氣。在敍述西班牙動蕩歷史的同時，亦歌頌過去幾代女性堅強自立、守護家庭的決心。

賣點︰「艾生」艾慕杜華新片，個劇本蘊釀咗20年，繼續講女性講西班牙，拿手好戲。

肉罷不能

肉罷不能戲評

Vincent和Sophie嘅肉檔經常被素食者搗亂，生意笈笈可危。一次意外，Vincent錯手殺死素食者，慌亂之間唯有將屍體斬件，當鮮肉出售，點知大受街坊歡迎，仲食過返尋味，變成遠近馳名嘅「世一鮮肉」，搞到鮮肉供不應求，於是兩夫妻開始化身為連環殺手，狙擊一眾「鮮肉」！ 但隨著失蹤嘅素食人士越嚟越多，佢哋嘅危機漸漸迫近…

賣點︰絕對政治不正確，但係既然大環境要政治乾淨，難得可以入場2個鐘不懷好意咁肆意瘋狂，有得笑好笑啦。

伊朗式英雄

伊朗式英雄

拉謙(阿米爾扎迪迪 飾) 因欠債而入獄。在兩天的假釋期間，他的女友在街上撿到一個裝有金幣的手袋，拉謙原本想轉賣金幣還債，但金額遠遠不夠。因此，他決定尋找手袋的主人，希望獲得獎金，沒想到這件「好人好事」令他意外爆紅……

賣點︰《伊朗式分居》、《伊朗式遷居》金像得奬導演阿斯加法哈迪新作，伊朗式好戲。

劇場版 咒術迴戰 0

劇場版 咒術迴戰 0

自幼感情極好的乙骨憂太與祈本里香約好長大後要結婚，卻不料里香因死亡車禍化為強大怨靈依附在憂太身邊，為此所苦的憂太一心求死，之後在五條悟的帶領下進入咒術高專結識了新同學：禪院真希、狗卷棘與熊貓，他決定在這裡找到活下去的自信並解除里香的詛咒。意欲奪取里香強大怨靈力量的夏油傑宣布在12月24日舉行「百鬼夜行」，在新宿與京都釋出上千個詛咒。面臨如此重大浩劫，憂太能否阻止夏油的野心並解開里香的詛咒？

賣點︰日本最熱動漫，電影記載故事原點，熱血就梗架啦，更佩服係日本漫畫點解可以咁多橋，咒術都玩到出神入化。睇埋 咒術迴戰 0有咩精品換領！

原文刊登於Yahoo 電影LOL，am730獲授權轉載