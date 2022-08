今期睇咩戲？虛無／祖宗膠戰外星人／烈火少女／屁屁偵探電影

虛無

美國加州內陸偏僻小鎮,有一班居民經營牧馬場,重複過著平淡乏味的生活。一日突然天降異象,不速之客來臨,凶兆步步進迫,有人可以全身而退嗎?背後匪夷所思;畫面和氣氛的迫力,勢將再次顛覆恐怖神經上限,挑戰閣下心臟負荷……

賣點︰《訪· 嚇》、《我們·異》導演Jordan Peele,係近年少數喺荷里活一味翻拍翻炒潮之下,仲有空間同本事建立個人風格嘅新生代導演。新作一如以往嘅懸疑奇幻類型,繼續滲透政治隱喻於山雨欲來嘅恐怖氛圍,不過呢類開得個頭咁大嘅故事,要收到尾講得服觀眾,呢套仲爭啲。

2022年,外星守護者(金宇彬 飾)與機械助手隱居地球,管理被封印在人類體內的外星囚犯。某日,地球刑警(蘇志燮 飾)目睹首爾上空出現了太空船,外星大戰一觸即發!另一方面,在630年前的古代,為了奪取有無限力量的神劍,武功大師(柳俊烈 飾)激戰著能發射雷電的女子(金泰梨 飾),鬥得難分難解之際,戴著面具的暗黑神秘人(金義城 飾),都一同加入這場神劍爭奪戰,同時也喚醒了在深谷中的太空船…… 外星人、機械人、現代人、古代人,齊齊穿越今古時空,打爆多重宇宙!

賣點︰睇《明日戰記》之前可以睇呢套耗資3億港紙、由度橋、拍攝到上映加埋接近10年嘅韓片,睇吓差唔多budget同時間之下,人地會交咩功課。好多人睇完都覺得似八九十年代港產片,我覺得幾有全盛時期劉鎮偉式九唔搭八但係收到尾嘅風格。

由細到大,Georgia只有一個夢想:好似爸爸Shawn一樣,成為一個消防員。可惜,1932年的紐約市並不允許女性投身這項職業。 突然一場神秘的大火把百老匯劇院燒至灰燼,城內的消防員逐一消失。Georgia把握這個千載難逢的機會,喬裝成靦腆青年Joe,加入臨時消防員隊,阻止縱火兇徒。她的父親將會負責這單罪案的調查工作,Georgia必須不惜一切保護自己的真正身份!

賣點︰假如你有一個開始大個有主見嘅豆釘,咁好應該同佢睇呢套,同埋討論 - 世界唔俾你做想做嘅事的話,你會點?

呵呵博物館的地下有一道打不開的門。汪汪警察雖然逮捕了入侵者,但被一輛神秘汽車救走。案件的幕後黑手是邪惡天才屁屁亞蒂教授,原來他盯上了謎團重重的寶物「帕茲」。屁屁偵探與國際汪刑警的奧黛莉合作,誓要逮捕不擇手段的冷酷罪犯屁屁亞蒂!屁屁偵探用推理破解一宗接一宗旳案件,但屁屁亞蒂將會引發震驚整個小鎮的事件! 「利用帕茲的力量,黑暗會將光明吞噬」 獲勝的是屁屁偵探還是屁屁亞蒂?到底屁屁偵探能否從惡徒手上守護充滿謎團的寶物? 同場加映的還有《夢幻的巨無霸番薯批慶典》。屁屁偵探當上幸運貓咖啡店的一日店長。因為店長不小心寫錯數量,居然送來了像一座山一樣的食材。於是,屁屁偵探與鎮上居民合力挑戰製作超特大番薯批!

賣點︰大人細路睇見屎尿屁就開心,我都係好想知塊面係pat pat嘅屁屁偵探,個後尾枕會唔會係……

