今期睇咩戲｜1人婚禮／伊尼舍林的女妖／隱閉中年

陳健朗演的Dickson在鏡頭前向阿冰求婚，但其實是一場假結婚戲碼。(《1人婚禮》劇照)

農曆年港產片非常熱鬧，恭喜《毒舌大狀》賀歲大收，成為香港史上票房最快衝破3000萬嘅港產片，成績驕人！今個星期嚟到賀歲第2檔，港產片有《幻愛》導演周冠威新作《1人婚禮》，周導拍喜劇輕鬆之餘亦言之有物。西片方面則有湯漢斯主演中年男人生活小品以及橫掃各大頒獎典禮嘅《伊尼舍林的女妖》，今屆奧斯卡大獎獲多項提名，值得入場一探究竟！

《1人婚禮》

美女小丑藝人阿冰(吳冰 飾)搞笑精叻，表情誇張，最愛逗人發笑，與性格狂野，作風踩界的男友Dickson (陳健朗 飾)，決意成為熱爆YouTuber，為求提升點擊率，順應網民要求玩求婚，實際是假結婚，慘遭悔婚後的阿冰決定要同自己結婚！阿冰舉辦一個人的婚禮，估不到因此變成KOL，備受追捧，還吸引了多名粉絲瘋狂追求，阿冰真的驚動了真情！要愛人，先要愛自己，要愛自己，但究竟「我是誰」？ 最愛又是誰？ 阿冰決意在一人婚禮上，宣告自己的終極大秘密……

賣點：《幻愛》周冠威導演最新喜劇作品，戲種唔同一樣好睇！

《1人婚禮》影評｜愛上一個不可愛的我

《伊尼舍林的女妖》

兩個麻甩佬Pádraic（哥連法路）和Colm（班頓基臣）為多年老友，每日風雨不改在酒吧飲酒吹水。但有日Colm突然決定與Pádraic絕交。Pádraic完全不明不白到底踩親對方邊條尾。於是一個窮追不捨，另一個卻決絕揚言要「斬手指避老友」！決裂友情急轉直下，由此引發一場大災難⋯⋯

賣點：奧斯卡得獎電影《廣告牌殺人事件》導演新作，橫掃各大頒獎禮，勁！

金球獎2023｜《伊尼舍林的女妖》奪3電影獎成大贏家(附電影類得獎名單)

《隱閉中年》

咀賤又獨來獨往的奧圖，最鍾意管東管西，他的人生樂趣就是MEAN爆批評激嬲鄰居，神憎鬼厭的他卻偏偏遇上新搬來、活力四射的年輕夫婦一家，大住個肚的 Marisol 熱情滿瀉，奧圖終於遇上天敵，仲因此結下不解之緣，友誼的種子悄悄埋下，為奧圖的生活帶來天翻地覆的改變…

賣點：湯漢斯主演，如沐春風。

《隱閉中年》湯漢斯親自指導初登銀幕幼子演年輕版自己 妻子唱主題曲

《Pinkfong音樂電影：奇幻之星嘉年華》

Pinkfong和Hogi突然收到一疊信件，原來是世界各地的奇幻之星粉絲寄來！Pinkfong和Hogi立即決定在奇幻之星朋友的幫助下舉辦一場最精彩的演唱會，並邀請所有粉絲來觀看。正當Pinkfong心情很興奮，打算盡情享受時，那邊廂Hogi卻有重大憂慮。而在準備過程中，Pinkfong和Hogi的友情備受考驗，且逐漸疏遠⋯⋯究竟這對好朋友最終是否能克服挑戰、堅定友誼，攜手帶來完美的演出呢？

賣點：細路界洗腦神曲Baby Shark，做父母無理曲唔識du du du du do囉！

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載