仔仔一堂｜王賢誌領軍接受Do姐訪問 「翻版王浩信」Louis獲讚靚過正版

早前在TVB播出的同志真人騷節目《仔仔一堂》，由王賢誌(Vinci)找來共12位各行各業壯丁演出，由籌拍開始已引起極大迴響，雖然播出前一波多折，又遇上重重困難，一度受到恐同嘅政治界人士、網民炮轟，幸得曾志偉支持，節目拍畢後一年終於能夠播出，出來效果亦相當正面。

節目原名叫《 BL 假期》

王賢誌唔止以製作人身份炮製《仔仔一堂》，更做埋一眾仔仔的經理人，Vinci近日就率旗下仔仔上鄭裕玲(Do姐)的電台節目《口水多過浪花》受訪，首集登場有11萬網紅Juzco、《粉紅麻甩101》的Howard及「翻版王浩信」Louis，Juzco在節目中被Do姐笑容易面紅，三位仔仔大談被Vinci睇中到加入節目之經過，當Vinci指Louis撞樣王浩信，Do姐即說：「靚過！」搞到Louis尷尬，並謙稱唔敢當。

至於Howard就表示最初決定參加接拍《仔仔一堂》，還以為可以寓工作於旅行，Vinci直認節目本來叫做《BL假期》，並計劃上郵輪取景，可是疫情嚴峻令節目最終也無法出埠拍攝。Do姐追問節目會否開拍第2季，Vinci表示：「要再拍唔係唔得，但要更多時間籌備，同埋要衝出香港。」《仔仔一堂》播出後為節目中一眾猛男吸納不少fans，先後推出「仔仔閃卡」及慈善寫真集《Pride in Action》，而該本寫賀就集合肌肉與藝術於一身，當中HoHo與Kenny更全裸露股上陣，畫面可謂充滿美感。寫真集月前推出首批300本已經賣清，現已加印第2版共1,700本亦銷情理想，一眾仔仔早前在灣仔舉行見面會，由於反應熱烈，故Vinci宣布本周六(11日)將拉大隊到澳門舉行當地首場粉絲見面會。