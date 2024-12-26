余迪偉劇場《Fabulous Me》探討欺凌議題 與LGBTQ社群合作

余迪偉（Alton）個人劇場騷《Fabulous Me》，將於明年1月8-11日舉行，早前門票公開發售，反應熱烈。余迪偉今次的個人劇場騷《Fabulous Me》，以獨腳戲形式，講述以他的個人成長旅程為主線，描繪他如何從迷茫的少年，面對第一次的同性暗戀、自我厭惡與面對欺凌，到最終接受自己並學會愛自己，為觀眾帶來一段真摯感人的故事。與此同時，《Fabulous Me》 是一場結合藝術、娛樂、音樂的舞台演出，還探討欺凌、心理健康與 LGBTQ+ 社群面對的挑戰。





劇組想透過《Fabulous Me》這齣劇，深入探討LGBTQ+的社群，突顯互相支持與倡導的重要性，從而再大膽地去探討他們遇到的經歷，如欺凌這個重要議題。這次演出是獻給每一個曾因「與眾不同」而感到孤獨或迷失的人。《Fabulous Me》 致力於提升公眾對這些議題的認識，並強調支持與包容的重要性，藉此啟發觀眾去面對內心傷痛，從而釋放壓抑的情緒，找回屬於自己的力量。透過與LGBTQ+組織的跨界合作，《Fabulous Me》不僅是一齣舞台劇，更是一個結合藝術的運動，讓每一位都感受到被看見、被聆聽和被支持的重要性。



