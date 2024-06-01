俄仔Ansheles病床報平安 肺炎致胸腔積液黃到似Simpson

俄仔Ansheles早前急病送院，經理人Neo在IG限時動態上指其情況嚴重，幸好Ansheles已大步檻過，雖然仍要留院，但卻在病床更新IG交代目前情況，Ansheles日前已報平安，形容：「This was a very scary moment but it 's now behind.」總算令粉絲及關心他的網民鬆一口氣。

Ansheles周五晚終於出po，他公開臥病在床的短片，更詳細交代病情，原來他是在約一個月前開始感覺胸口痛，情況持續個數星期，病因是肺炎致胸腔積液，危及至心臟，好彩及時送院治理。發病一星期後，Ansheles感覺胸痛減輕，但開始比較易累，於是加操做gym，迫自己提起番精神；經過兩星期，Ansheles膚色變黃，還說：「雖然我好鍾意睇Simpson，但我覺得有啲唔對路，所以去驗下血。驗血報告話我一個叫C-Reactive Protein（CRP，C-反應蛋白，由肝臟產生的特殊蛋白，亦是發炎指標之一）嘅嘢過高，之後我知道咗呢樣嘢係代表身體發炎，但我當刻又唔特別覺得有咩大痛或症狀，所以我再一次不以為意繼續扮Simpson。」再過了一星期，Ansheles開始發高燒，胸痛加劇，形容痛楚好似「心口有隻角要生出嚟咁」，更會半夜痛醒，之後從迷糊中醒來，發現自己身在洗手間睡著了，忍痛三晚，終於決定去「照肺」，發現原來這段期間一直有肺炎，因太遲發現，導致胸腔積液由肺部流向心臟。