俄仔Ansheles病床報平安 肺炎致胸腔積液黃到似Simpson

俄仔Ansheles早前急病送院,經理人Neo在IG限時動態上指其情況嚴重,幸好Ansheles已大步檻過,雖然仍要留院,但卻在病床更新IG交代目前情況,Ansheles日前已報平安,形容:「This was a very scary moment but it 's now behind.」總算令粉絲及關心他的網民鬆一口氣。

Ansheles周五晚終於出po,他公開臥病在床的短片,更詳細交代病情,原來他是在約一個月前開始感覺胸口痛,情況持續個數星期,病因是肺炎致胸腔積液,危及至心臟,好彩及時送院治理。發病一星期後,Ansheles感覺胸痛減輕,但開始比較易累,於是加操做gym,迫自己提起番精神;經過兩星期,Ansheles膚色變黃,還說:「雖然我好鍾意睇Simpson,但我覺得有啲唔對路,所以去驗下血。驗血報告話我一個叫C-Reactive Protein(CRP,C-反應蛋白,由肝臟產生的特殊蛋白,亦是發炎指標之一)嘅嘢過高,之後我知道咗呢樣嘢係代表身體發炎,但我當刻又唔特別覺得有咩大痛或症狀,所以我再一次不以為意繼續扮Simpson。」再過了一星期,Ansheles開始發高燒,胸痛加劇,形容痛楚好似「心口有隻角要生出嚟咁」,更會半夜痛醒,之後從迷糊中醒來,發現自己身在洗手間睡著了,忍痛三晚,終於決定去「照肺」,發現原來這段期間一直有肺炎,因太遲發現,導致胸腔積液由肺部流向心臟。