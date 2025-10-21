保琦形容跟叻哥合照係玩火自焚 否認被雪稱請假去考牌

ERROR的吳保錡自新年跟叻哥陳百祥合照之後，一直沒有接受訪問，亦甚少出席公司活動，令人不禁想起他被公司雪藏。事隔大半年，保錡今日(21日)與隊友梁業(肥仔)出席ViuTV《第十五屆全國運動會》記者會，保錡終於接受訪問，他否認自己被雪藏，稱只是請假去教健身教練牌。對於與菊梓喬的戀情，他就未有回應。

保錡稱今日出席公開活動感到開心，自己也沒有特別緊張。他稱自己從沒有被公司雪藏，只是自己向公司提出請假要求，「我其實要去考健身教練牌，之前我考過一次跑步嘅牌，但嗰次無請假，讀到一半要出埠拍節目，最後fail。我唔想再嘥錢，於是同公司講要請假去考健身教練牌。同埋我想增加知識，唔想聽太多假嘅運動知識。」

他稱自己立志踢波及做健身教練之後，一直希望可以讀運動科學，當時留意到未來幾個月不是有太多工作，於是向公司請假去讀書，日前亦有在IG公布自己考到證書的照片。問到他考牌是否為轉行鋪路，他強調只是增加知識，暫無意教練，笑言「唔想害到人」。他稱有意繼續讀上去，但又要花半年時間，自己亦要再考慮。