保錡形容跟叻哥合照係玩火自焚 否認被雪稱請假去考牌(有片)

ERROR的吳保錡自新年跟叻哥陳百祥合照之後，一直沒有接受訪問，亦甚少出席公司活動，令人不禁想起他被公司雪藏。事隔大半年，保錡今日(21日)與隊友梁業(肥仔)出席ViuTV《第十五屆全國運動會》記者會，保錡終於接受訪問，他否認自己被雪藏，稱只是請假去教健身教練牌。對於與菊梓喬的戀情，他就未有回應。
無意轉做健身教練
保錡稱今日出席公開活動感到開心，自己也沒有特別緊張。他稱自己從沒有被公司雪藏，只是自己向公司提出請假要求，「我其實要去考健身教練牌，之前我考過一次跑步嘅牌，但嗰次無請假，讀到一半要出埠拍節目，最後fail。我唔想再嘥錢，於是同公司講要請假去考健身教練牌。同埋我想增加知識，唔想聽太多假嘅運動知識。」
他稱自己立志踢波及做健身教練之後，一直希望可以讀運動科學，當時留意到未來幾個月不是有太多工作，於是向公司請假去讀書，日前亦有在IG公布自己考到證書的照片。問到他考牌是否為轉行鋪路，他強調只是增加知識，暫無意教練，笑言「唔想害到人」。他稱有意繼續讀上去，但又要花半年時間，自己亦要再考慮。
為快樂而活
談到他跟叻哥合照引起的風波，他說︰「最緊要唔好玩火自焚，我呢啲就係人版啦！汲取到教訓，有啲嘢玩得太盡唔好，唔好玩就唔好玩。」問到他有沒有留意網民對他的抨擊，保錡表示自己刪除了部份社交平台，所以「冇咩感覺」。他又自嘲沒有fans，所以少了些平台都影響不大，自己的心情也沒有特別，但求拍下節目唱下歌，開開心心去工作。他稱至今一直都有更新IG，過去自己也很愛看其他平台，但受到一本書的啟發後，覺得「無用嘅嘢唔好睇」，看多些有用的東西，要為快樂而活。
mood到除衫
他坦言一直都有跟ERROR成員見面，不相信自己請假會影響其他成員的工作。肥仔補充說︰「團隊價錢比較貴，依家經濟狀況係請唔到4個人，所以大家都係單頭嘢多。」他又預告未來ERROR將會不停出現，令大家問到不想問。談到肥仔早前在杜德偉演唱會上「脫掉」，他稱自己很愛這首歌，亦計劃如在現場聽到的話一定會除衫。他說︰「啲舞蹈員都係我嘅朋友嚟，我開騷之前有探佢哋，佢哋都有問我嗰part會唔會除，嗰下情緒到除囉！」