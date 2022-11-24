保錡@ERROR新歌獲何啟華操刀將負評化成rap詞 強尼客串MV力撐：佢變沉實咗(有片)

試過推出兩首兵歌《猥瑣》及《羅曼蒂克衰亡史》後，吳保錡(Poki)搖身一變成為J-Rock樂隊主音，演繹Rock爆Band Sound《Am I Crazy?》，新歌由Jason Kui監製，走J-Rock路線，更有ERROR隊友何啟華(阿Dee)助攻填唱rap的部分。新歌圍繞Poki對音樂和夢想的追求。Poki道：「我好努力搞笑，做俾大家睇，我亦知道觀眾最想睇我搞笑，但我都好想做到好音樂俾大家聽。我自己本身好鍾意X JAPAN，好鍾意搖滾樂，做咗兩首情歌，今年第3首歌希望話俾人聽，我唔係淨係做到情歌，好硬橋硬馬嘅嘢，我一樣做到。」《Am I Crazy?》道出Poki堅持做音樂的心路。

將保錡網上負評化成rap詞 為了令歌曲更見立體，Poki找來好兄弟阿Dee為他rap兩咀，向來重義氣的阿Dee二話不說就答應，他笑言，「音樂上我冇乜追求，今次當然係撐兄弟，難得Poki邀請我。」做兄弟有今生無來世，阿Dee更瞓身幫手寫rap詞，他憶述創作過程，說：「藝人喺演藝呢條路上充滿批評，好多負評係基本，所以填詞人T-Rexx問我會唔會攞網上嘅一啲好難聽嘅字眼，或者係對Poki嘅意見、批評，寫成rap詞，同歌曲內容做成對比。」阿Dee更與Poki在MV中化身J-Rock Band友，他坦言感覺新鮮，亦相當滿意，「除咗出Show之外，我平時唔會著呢啲皮褲皮褸，發覺原來都好好睇，可以Carry到。」

許寶恆與網紅JFFT齊客串 新歌既有Rock爆的夾Band場面，亦有搞笑的劇情，當中有強尼、許寶恆(Alice)及網紅JFFT客串演出。Poki直指強尼是演老闆的不二之選，「強尼大哥超級好，睇住我出道，到而家可以邀請佢拍MV，係一個好感動嘅事情。」強尼見證著Poki的成長與轉變，特別感動，「人要經歷下高低，而家先至顯得可貴。我多同Poki一齊做嘢，呢幾年佢有變化，Feel到Poki而家會識珍惜工作、機會，人變得沉實咗。」Poki也感激道：「以前有唔開心都會同佢分享，以前唔成熟，今次推出到呢首歌，係有前因後果。《Am I Crazy?》裡面請唔同人嘅參與，都係有原因。」JFFT則為Poki扮演搬運工人，床哥@JFFT說：「直播時已講過如果拍MV一定要搵我哋做，到真係搵我哋時，起初以為佢亂噏，因為之前上去我哋個Channel直播都搞咗一年先成事，所以起初話拍MV都以為佢亂講。」經過今次合作，Poki即要求JFFT下次若拍MV也要找他演出，床哥即說：「放心，我哋對上一個MV，7日破百萬，腳頭好！」眾人更約好要食自助餐慶功。至於Alice則在MV扮演Poki女友，兩人沒有親熱戲，Alice要不斷罵Poki，「我要瘋狂諗Poki嘅缺點。」