個唱熱潮降溫？鄭欣宜許冠傑仲有飛賣 馮允謙同哥哥紀念音樂會爆場

連奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇女歌手金獎」、被司儀森美稱為「天后中嘅天后」嘅鄭欣宜，下星期四至六將會喺紅館開3場個唱。但係開show前一星期，三場門票仍未售罄，主要係$380門票去得比較慢，星期五晚場次仲可以買到8張連位飛。反而最貴嘅$880飛就全部賣晒，相信呢啲都係Joyce嘅「鐵粉」。

去年防疫限制稍為放寬，加上外遊要隔離，觀眾尋求娛樂自然肯駛錢睇個唱。唔少歌手都趁機開show，好多都一票難求。但係世界全面復常，而家連口罩令都取消埋，好多人都立即外遊，演唱會市道會唔會冇舊年咁狂熱！小編睇過多個近期開show嘅演唱會賣飛情況，逢show必爆嘅光景似乎唔一定發生。

前輩級歌手銷情弱

至於前輩級嘅Sam哥許冠傑，為咗與民同樂，4月舉行嘅7場演唱會會有一半門票係$380門票。而歌迷們亦真係專攻平飛，前6場當中有4場嘅＄380飛已經賣晒，亦令到＄880飛銷情稍弱，7場之中只有4月8日星期六得少量貴價飛。

另一位前輩級歌手黃凱芹喺下周六同日喺Star Hall舉行2場音樂會，售票情況似乎唔多理想，＄780或者＄580門票要埋8連位都仲有，而且場地座位比紅館少，各位歌迷要多多撐場。