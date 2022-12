側田演唱會爆喊重提冤屈往事 網民唔buy：香港市場咁細委屈咗你喎！

曾移居北京到內地發展嘅側田(Justin),早前回歸香港樂壇,並分別喺今年8月底舉行兩場《側田第一秒音樂會2022》演唱會及11月底加開兩場回饋歌迷,不過Part 2嘅銷情及反應都麻麻地,仲有網民叫佢返內地做三線歌手。​​日前(27日)側田喺會展舉行Part2演唱會,佢除咗深情演繹歌曲之外,仲喊住大講出道以嚟嘅冤屈。

側田喺Part 2演唱會尾場深情演繹多首歌曲,並講到小時候經常被人欺負,及入行以嚟嘅負面新聞,例如脫帽照片被公開及與女歌手林苑同佢等等,側田就話當年冇回應係因為覺得好多嘢只要對得住自己就可以,所以就唔想去回應,之後再話20年前搞佢嘅人已經走晒。之後,側田再次喊並話唔明點解要搞佢,因為佢覺得自己已經好低調。去到後尾,佢就好似明白咗,話唔鍾意佢嘅人就算點都係唔鍾意佢,所以粉絲知道佢嘅性格就可以。佢並表示自己對呢一行又愛又恨,前年喺泰國已經搵返初心,最重要係對得住自己。喺encore環節,側田表示自己好大機會患上遺傳性失憶症,唔知道自己可以唱多幾多年,可能過多幾年要降key,所以有機會嘅話佢都會盡力唱,仲話希望日後可以靠音樂搵返回憶,聽住自己嘅歌離開。

獲高海寧力撐

雖然有網民唔buy側田,仲話佢「香港市場咁細委屈咗你喎!抵你喊嘅!留在大陸啦!大陸市場大啊!」及「香港市場咁細,唔好留係香港喇。大陸做3,4線歌手都好搵過香港啦」等等。不過都有網民及圈中人支持佢,包括高海寧。高海寧日前亦有到場欣賞側田演唱會,其後更喺社交網站出PO力撐,上載二人合照及寫上:「Great Job Justin I really enjoyed the show. 滿腔對音樂的熱愛 一把靚到無倫的聲音 那顆仍在跳動又真摯的心 感動了在場的所有觀眾 謝謝你真誠的sharing和想傳達的message Wish you all the best 「大象席地而坐」 要聽,狠狠地聽!BTW 他說,他看過我的電視劇」。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL,am730獲授權轉載