六公館老闆回應捉姦片 否認不實指控︰只有當事人先明

網上流傳一條疑似「六公館」老闆娘Alva被捉姦的片段，片段見到一對男女在床上，而片中的「姦夫」與鏡頭後一名男子非常冷靜對答，事件引來網民熱烈討論。Alva本身是KOL一名，其後她在IG發文表示與六公館老闆Simon Choi已經分手，她在文中指控男方「郁手郁腳」並拍下片段裝作受害者。
男主角Simon未幾發文回應，他寫道︰「面對完全不實嘅指控，特別去到PHYSICAL VIOLENCE & THREATS同埋報警，根本完全冇發生。相信每段感情只有當事人先會明白同感受最深，大家都一定經歷過唔同嘅感情問題，唔好再SHARE喇！THANKS EVERYONE FOR ALL THE KIND MESSAGES AND DMS! I AM OK. LET'S FOCUS ON WORKS! BIG LOVE！」
六公館老闆是何人？
「六公館」的掌舵人是陸慶娛樂集團的主席蔡耀陘（Simon），擁有超過20年餐廳及酒吧的管理經驗，澳門第二大夜場Club Cubic原是由他管理，但因為疫情，其集團去年已終止營運Club Cubic。根據集團去年的年報指，公司在2021年的虧損淨額為81.5百萬港元，但Simon表示有信心今年的業務會回升，並積極擴展業務到大灣區。他與不少圈中人熟稔，鍾欣潼與賴弘國於18年簽紙的地方，便是在六公館舉行。