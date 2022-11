六公館老闆回應捉姦片 否認不實指控︰只有當事人先明

網上流傳一條疑似「六公館」老闆娘Alva被捉姦的片段,片段見到一對男女在床上,而片中的「姦夫」與鏡頭後一名男子非常冷靜對答,事件引來網民熱烈討論。Alva本身是KOL一名,其後她在IG發文表示與六公館老闆Simon Choi已經分手,她在文中指控男方「郁手郁腳」並拍下片段裝作受害者。

男主角Simon未幾發文回應,他寫道︰「面對完全不實嘅指控,特別去到PHYSICAL VIOLENCE & THREATS同埋報警,根本完全冇發生。相信每段感情只有當事人先會明白同感受最深,大家都一定經歷過唔同嘅感情問題,唔好再SHARE喇!THANKS EVERYONE FOR ALL THE KIND MESSAGES AND DMS! I AM OK. LET'S FOCUS ON WORKS! BIG LOVE!」