刑偵12｜張松枝一出場即獲讚「老咗仲型咗」 丘梓謙首演變態奸角眼神超有戲

《刑偵12》昨晚（20日）劇情講述希業集團「富三代」傅一鳴（丘梓謙蔥頭飾）因涉嫌禁錮及販賣人口被拘留，期間刑凱（張振朗飾）企圖遊說逃亡成功的曾嘉儀（李海銅飾）說出一鳴惡行，卻反而刺激了嘉儀令其跳樓，刑凱因而被放假…為了拘捕傅一鳴，丁洛風（林保怡飾）在刑凱協助下找到一鳴殺人證據，最後卻因程序問題必須放走一鳴。一鳴經爺爺德善（潘志文飾）安排保釋潛逃，卻遇上神秘黑衣人林昱水（張松枝飾），既瘋狂又心狠手辣的昱水，主動提議與一鳴玩俄羅斯輪盤，令一鳴嚇到半死……

昨晚一集亮點，絕對是蔥頭和張松枝！先說蔥頭，雖然演戲資歷尚淺，但隨著經驗漸多，之前在電影《爆烈點》及劇集《反黑英雄》中的演出已大獲好評；這次蔥頭不但迎來突破首演變態奸角，還先後VS視帝張振朗、老戲骨林保怡及金牌綠葉、有「港版孔劉」之稱的張松枝演對手戲。不過蔥頭不但未有怯場，而且明顯微表情相當到位，演活了不屑、囂張、腹黑、冷笑、冷血、變態、心虛、緊張等不同情緒之餘，最後一幕遭張松枝要脅玩俄羅斯輪盤的歇斯底里式驚惶狀態、更是真實感十足，難怪再度吸獲大量正評。

蔥頭「反眼動作」小動作獲讚 網民除讚蔥頭演技大有進步，又指他夠晒靚仔前途無可限量：「他真的在進步」、「佢做戲真係幾入型入格，好有亮點，前途無限」、「蔥頭對眼有啲戲」、「畀林保怡盤佢同埋求張松枝都做得幾好」、「越來越靚仔」、「蔥頭有幾吓反眼動作好睇」、「可塑性都好高！可甜可辣」；又有網民笑言自從蔥頭離開《愛‧回家》後，就走上不良少年不歸路，這次更「升呢」飾演變態反派，讓人喜出望外。

畀林保怡大多兩大直頭驚到喊

蔥頭 睇《寒戰》向梁家輝偷師 對於首演變態角色，蔥頭接受tvb.com訪問時，坦言一直期待演變態角色，皆因覺得「有好多玩法」，發揮空間較大。他續指為了演好錄口供這種特別需要節奏掌控技巧的場面，曾喪煲同類場口惡補演技：「好似《寒戰》梁家輝畀ICAC審問嗰場咁，本身個戲係好睇，呢啲戲其實冇乜動作，因為大家都坐喺度講對白，但如果坐喺度講對白都畀到人節奏嘅感覺，就會好睇。」不過蔥頭謙稱自覺還有很多進步空間。 談到與兩位前輩林保怡及張松枝合作，蔥頭笑言與保怡合作一點也不緊張，一來為了要配合角色場口設定，二來是因保怡太好人：「同保怡哥對戲嗰場真係冇壓力，一來我唔想觀眾覺得出戲，所以我一定要做到唔怕佢先得，咁先符合到富三代嗰種有恃無恐嘅感覺。二來保怡哥超好人，我記得有日拍嘢好熱同好猛太陽，保怡哥驚我曬親，會叫我上佢架褓母車休息同埋歎冷氣，又係咁同我傾偈，講吓汽車經同埋食嘢經咁，乜都講。」對於有網民好奇童星出身的蔥頭曾否跟保怡合作，蔥頭則笑言沒有。

蔥頭拍向張松枝激動哀求場面險虛脫 至於與張松枝的場口，蔥頭則坦言拍至尾段險些虛脫：「嗰場一嚟就要好爆同好驚，要係咁嗌同係咁求松枝；其實當時架船嘅環境係好焗，出面講緊係夏天日頭、應該有三十幾度，全部人喺船度都好似焗緊桑拿咁。咁我啲情緒又好爆，所以每次我一拍完都要抖大氣緩衝番，因為我真係嗌咗好多次。」 另「港版孔劉」張松枝昨晚甫出場即大玩俄羅斯輪盤，令不少網民馬上想起《魷魚遊戲2》中的孔劉玩俄羅斯輪盤的經典場面，網上頓時湧玩《魷魚遊戲2》回憶殺！對於張松枝的真正身份，不少網民大感好奇，有人猜測他是劇中人的分裂人格，亦有猜測他是幕後Big Boss。網民留言：「張松枝型到！」、「老咗仲型咗」。