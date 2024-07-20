陳展鵬期待跟大馬粉絲去日本 張頴康為陪子女漏夜兩邊走

殿堂級監製劉家豪宣布榮休，前日(18日)無綫在荃灣為他設宴，出席的藝人多不勝數，尤如台慶一樣。會上播出劉家豪昔日監製的作品，入行50年的他製作出多部膾炙人口的劇集，《蓋世豪俠》、《他來自江湖》、《溏心風暴》系列、《逆天奇案》系列等等。
現時深夜重播的《回到三國》也是劉家豪的作品，有份參演的陳展鵬、馬國明及張頴康當晚亦有現身，變成《回到三國》RE-U，他們在會上也有分享過去跟家豪哥合作的感受。家豪哥提到《回到三國》當時的收視曾一度創下45點紀錄，原因是正值打風。
《回到三國》RE-U
三人在《巨塔之後》再合作，展鵬與張頴康表示現時拍攝仍在進行中，但未拍同場的戲份。他們表示雖然對手戲不多，但仍很期待一齊拍攝，相信屆時要努力忍笑。至於馬國明的角色，他們表示對方不願透露，只會跟他們說是「咪咪」(秘密)。
《巨塔之後》仍在趕工中
由於《巨塔之後》有不少場景在大陸拍攝，他們表示現時要中港兩邊走，加上正值暑期，因此只要有空檔便會回港陪小朋友。提到他們的太太在席間密密斟，二人笑謂可能在說他們的壞話。問到展鵬的女兒小豬比是否快要升小學，所以單文柔向麥雅緻取經，他表示還未到時間，但自己也有問身邊的爸爸朋友了解一下。
張頴康要運4個搞唔掂
問到二人有沒有計劃安排小朋友北上陪拍劇，張頴康說︰「曾經諗過，但我個運輸過程好繁複，我要運4個人，我寧願返嚟陪佢哋好過，自己辛苦啲，好過佢哋郁。」他坦言因為是暑期，所以很想增取時間陪小朋友，就算只得一日半日也會趕回港。展鵬表示有安排小豬比一齊到大陸拍攝，因為有不少很美的地方可以遊覽，加上現時囡囡可以表達自己，玩得更加開心，自己也有為囡囡安排好其他暑假活動。
展鵬期待跟大馬粉絲去旅行
陳展鵬將於11月與馬來西亞粉絲一齊去北海道旅行，他表示原定3月要出發，但因為檔期問題，延至11月出發。他稱這次活動由旅行社與大馬粉絲籌備了一段時間，自己也是首次參與這類活動，很期待可以跟大馬fans一齊玩，最重要到時大家開心。問到屆時會在大馬隨團出發，還是自行去日本再參與，他表示未知詳細安排，坦言如果時間許可的話，可以先在大馬跟fans玩，之後再一齊出發。