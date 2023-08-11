劉德華重拾17歲初出道衝勁 與當代藝術家聯乘創作

華仔透露是次藝術空間的概念是自己對自己的一個承諾，表示：「今次舉行藝術空間可以說是埋藏在我心中很久的種子，10多歲的時候經常在藝術中心出入的我，那時候覺得自己屬於這裡的。後來成為藝人，但夢想一直在。我覺得今次的藝術空間展覧，有種重回年青時候，將自己夢想再『夢』一次的感覺，亦希望透過展覽介紹一眾出色的藝術家們給大眾。」今次，華仔將會聯乘五位藝術家，共同設計作品參展，包括林于思、許倬爾、黃玉龍，以及黎意雄跟梁子程組成的STICKYLINE團隊，展出的作品都以劉德華為原點，並從他身上及其經典演藝作品中汲取靈感，匠心打造出各個藝術空間，為觀眾帶來油畫、大型裝置、雕塑、書法、水墨畫、幾何紙雕、結晶裝置藝術等多媒介創作。華仔形容他們猶如自己的老師，從今次合作中獲益良多。

華仔期待說：「今次參與的他們，衝勁不比我低，努力不比我少，見到他們每天對着藝術無甚認識的我，如老師般去教導我，從不同的藝術範疇中給予我很多不同的感覺。」並希望大家從作品中看到不一樣的劉德華，看到藝術家對自己的要求，華仔不諱言今次創作過程中，徹底被他們所感動。華仔亦率先將展出的三大藝術空間與大家分享，包括「途」Always、「沿途」All Along、「沿途有你」All Along With。作品以劉德華以跨界多元的身份，踏入藝術之路的切入口，沿途是舞台，是電影，是文化藝術領域不斷開拓新的創作空間；同時，華仔希望聯同當代藝術家透過藝術新視角帶給大家。他認為：「藝術不一定是流行、不一定是高深，藝術源於生活，將藝術成為你的意念、你的行為、你的想法，誠懇的你就能夠將不同的藝術美，點亮身邊不同的人。」