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娛樂
2023-09-11 15:00:45

去邊啊Do姐｜簽生死狀登戰機360度反轉飛越阿爾卑斯山 鄭裕玲：人就活一次，咩都要試下

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Do姐身處戰機 穿越雲層攀上6500米。

Do姐身處戰機，穿越雲層攀上6500米。

由鄭裕玲(Do)主持的旅遊節目《去邊啊Do姐》，繼與林家謙和魏浚笙(Jeffrey)同遊日本後，已展開與「院長」洪嘉豪(Kaho)的德國之旅。兩人在慕尼黑一齊學做麵包後，Do姐撇下Kaho迎接旅程的最大挑戰，登上戰機飛越阿爾卑斯山。

Do姐與洪嘉豪非常落力搓麵粉。 Do姐與嘉豪親手製作Pretzel。

搓麵團考起Do

Do姐認證關係非比尋常的洪嘉豪，果然非常了解Do姐，既知道她每天都會運動兩小時，也知道Do姐和自己一樣愛吃麵包。德國以麵包著名，有超過三千種麵包，嘉豪帶Do姐到慕尼黑一間著名餅店，齊齊向老闆學做日賣二千份的招牌德國結麵包(Pretzel)。想不到搓麵團竟然考起Do姐，二人雞手鴨腳，可幸焗出來的麵包都似模似樣，餅店老闆更讚Do姐手勢不錯。

Do姐整裝待發，準備登上戰機。 Do姐登上戰機前要接受訓練並簽下生死狀。 Do姐坐在戰機180度反轉再反轉，衣服充氣，代表G Force強勁。

攀升6500 猶如置身仙境

其後Do姐獨自去到德國國家飛機博物館，準備登上意大利製造的S-211輕攻擊型戰機。事前Do姐要上堂學習安全知識，例如遇到危險時會飛彈出機艙逃生，再簽署「生死狀」，她在出發前為自己打氣，指「人就活一次，咩都要試下」。一切準備就緒，戰機機師搭載Do姐一飛衝天，片片白雲在身邊極速掠過。穿過雲層後，升上6500米高度，戰機朝阿爾卑斯山脈進發，隨即橫越德國最高山峰，海拔近3千公尺的楚格峰，Do姐更望到下方山峰有營地， Do姐指白茫茫一片「好似仙境一樣」。

感受G Force 成就解鎖

飛過楚格峰後，機師將戰機180度反轉再反轉，讓Do姐感受強勁G ForceDo姐指當時「個人唔郁得，Feel到所有嘢扯埋一邊」。雖然戰機的G Force令身體不適，但「成就解鎖」的Do姐落機後心情勁靚，笑指「開心做咗呢件事，人生做一次都應該嘅！」。

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