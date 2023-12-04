叠影狙擊｜盧慧敏疑患「跑步困難症」自嘲極似蟹與馬混合體

盧慧敏（Amy）在《叠影狙擊》搖身一變女殺手，這是她人生第一次埋位演武打場面，拿起手槍在街頭駁火，還狂跑幾條街追殺目標，40吋長腿飛踢動作，非常有型，不過Amy自爆首日開工才發現疑似患上「跑步困難症」，跑姿古怪，更自嘲似蟹又像馬，為了跑得靚和穿高跟鞋跑步，急請武術師傅上課「惡補」！

「第一日埋位拍動作場面，亦係我人生第一次動作場面和揸槍，好興奮，可以試新嘢！我角色係女殺手，由表情、姿態，同埋處事方式都好有型、狠和果斷。我慶幸今日未有太多動作場面，淺嚐一下，最開心發現自己好多缺點。首先我有『跑步困難症』，唔可以跑得好有型，可能由細到大，我只會喺危急關頭先至會跑，當然唔會理儀態和儀容，所以今日就發現自己跑起嚟，跑姿好似一個蟹和馬溝埋嘅生物，真係要好好改善。」Amy好搞笑。

其實最大挑戰是穿高跟鞋跑步，她說：「我做Model或平時工作，經常著高踭鞋行和企，雖然唔可以話係乜嘢『強項』，但至少習慣晒，一定無問題。不過今次拍戲要『跑』就係一大學問。需要平時唔用嘅肌肉幫手，先至可以好穩陣和做出有型跑姿，我真係要搵武術師傅再研究和上堂學習。」