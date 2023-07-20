台灣MeToo｜名導演北村豐晴回應涉嫌性騷擾實習生　「沒注意到 會深切反省」

Edit Article 台灣MeToo｜名導演北村豐晴遭實習生控性騷 回應：沒注意到「會深切反省」

即時中心／綜合報導 搭上這波metoo風波導演北村豐晴被爆出性騷擾醜聞，涉嫌在10年前執導過的電影《阿嬤的夢中情人》拍攝現場中曾性騷擾一名女實習生，要求他穿上旗袍當女主角的替身，遭到爆料指控，沉寂多天後演北村豐晴在Facebook發文表示，將深刻反省會關心工作人員的情緒，並提到「有關事實有出入的部分，這部分已經交給律師處理了。」 北村豐晴在日本出生，在台灣國立台灣藝術大學電影學系畢業，取得台灣永久居留權及在台灣發展，亦是餐飲店經營者。

以下是北村豐晴聲明 我是北村豐晴，是《阿嬤的夢中情人》這部電影的導演。 關於劇組實習生透過蔡崇隆導演社群發出的內容，這是多年以前的作品，也是我擔任導演的第二部電影。實習生協助做燈光替身的部分，相信看過這部片的觀眾是對這2個段落有印象的。在現場壓力很大，又想把喜劇的節奏拍出來，劇組大家很努力地想辦法好好完成這部片。 但我沒有想到讓一位剛入行的實習生，讓她協助了女主角與女配角兩個角色的燈光替身，在測試與排練的時候，造成實習生情緒上這麼不平靜，身為導演沒有注意到，真的很抱歉。