台灣metoo｜指被NONO侵犯的受害人超過26個 小紅老師：把地獄還給你

記者陳奕廷／綜合報道
NONO（陳宣裕）被控性騷及性侵未遂的罪惡螺旋雪球越滾越大，網紅「小紅老師」日前赴北檢對他提告時，當庭提交「20位」被害女子的相關事證，而從提告當天至今，小紅老師今天（11日）再度在facebook發文，直指這段日子來持續接到新的投訴，總人數已經多到讓26個英文字母全用上，也無法囊括，直言NONO要「把地獄還給你」！
小紅老師：他做過多少事自己最清楚
小紅老師在文中除了痛罵：「到底什麼樣的禽獸可以把人類當成這樣，無尊重，恣意妄為，爽到就來一發，跟隨機殺人魔有什麼不一樣？！」她也指出「按鈴提告後人數又不斷增加了，已經遠遠超過可以想像的數字，被你們說對了，英文字母果然不夠用！太不夠了！」而她也「跟着這些受害者的回憶，有人崩潰大哭，有人被威脅恐嚇，有人懊悔輕生，這不是拍電影，這是真真實實存在着。」
她表示提告以後有很多人嘲諷她「雷聲大雨點小」、「只有1人提告嗎」，表示「nono~~(食指搖動）怎麼可能！願意接受電訪、面訪的受害者越來越多了！怎麼可能不再勇敢1次」小紅老師也坦言過去從來沒有告過別人，這次「問心無愧、理直氣壯，憑藉着想為被害人聲張正義的心情就去地檢署按鈴了，也懂很多被害人不敢讓家人知道，連收到傳票都怕會影響到人生的恐懼，大家能明白嗎？」
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小紅老師也感謝事件發生至今，除了嘲諷她的人以外，仍有許多人在幫忙：「好多好多人說要開放募款讓我們打官司，幫我們禱告、寫經文、鼓勵加油，有計程車司機要免費載我們去開庭，還有各國各單位的機構和團體，甚至有律師私訊想幫忙協助」「尤其網紅「486先生」（陳延昶）主動伸出援手，幫忙組法律團隊打官司，讓她跟其他被害女子們，可以因此暫時不需煩惱法律部分，能維持正常的生活步調，她在文末也再度狠酸NONO：「我們不需要害怕，現在該害怕的是陳宣裕！」他做過多少事他自己最清楚。」最後用「把地獄還給你」做結，對NONO會受到法律制裁相當有信心。
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