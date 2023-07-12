台灣metoo｜指被NONO侵犯的受害人超過26個 小紅老師：把地獄還給你

記者陳奕廷／綜合報道 NONO（陳宣裕）被控性騷及性侵未遂的罪惡螺旋雪球越滾越大，網紅「小紅老師」日前赴北檢對他提告時，當庭提交「20位」被害女子的相關事證，而從提告當天至今，小紅老師今天（11日）再度在facebook發文，直指這段日子來持續接到新的投訴，總人數已經多到讓26個英文字母全用上，也無法囊括，直言NONO要「把地獄還給你」！

小紅老師：他做過多少事自己最清楚 小紅老師在文中除了痛罵：「到底什麼樣的禽獸可以把人類當成這樣，無尊重，恣意妄為，爽到就來一發，跟隨機殺人魔有什麼不一樣？！」她也指出「按鈴提告後人數又不斷增加了，已經遠遠超過可以想像的數字，被你們說對了，英文字母果然不夠用！太不夠了！」而她也「跟着這些受害者的回憶，有人崩潰大哭，有人被威脅恐嚇，有人懊悔輕生，這不是拍電影，這是真真實實存在着。」