叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會 炎明熹缺席 MC張天賦與姚焯菲合唱掀高潮

叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會今晚在亞洲博覽館舉行，出席歌手包括[email protected]、ANSONBEAN、before the night ends、[email protected]、mansonvibes、MC $oHo & KidNey、MC張天賦、力臻、李妍、姚焯菲、張蔓姿、惡夢扭蛋及薛晉寧。日前確診新冠肺炎的炎明熹無法到場演出，只能透過視像形式與樂迷見面。全晚高潮則要數到姚焯菲(Chantel)與MC張天賦合唱的環節。
演唱會開始前，已有不少歌迷攜帶各式各樣的應援及燈牌到場。由於亞洲博覽館在疫情期間甚少有大型活動，今晚有多部私家車和的士到場，埸面非常熱鬧，有的士司機更不禁問是否有大明星開騷。
由於日前確診的炎明熹仍在隔離，故此未有在演出名單之上，不過開騷前現場仍有半百炎明熹的粉絲到場造勢。
一輪快歌為現場熱身
音樂會展開，先有各參與單位逐一登場與樂迷打招呼，之後率先演出的有MC SoHo & KidNey、[email protected]、MC張天賦和ANSONBEAN，他們以跳唱形式演繹：《虎道門》、《Lady Killa》、《Rise》和《特務肥姜》，為全場熱身。
其後，[email protected]與薛晉寧帶來《睡到三點》和《Hand Solo》的混合版本，之後支力會會長薛晉寧再帶來單曲《支力會》。李妍緊接登場，演繹《這世代》及《陰暗面》的混合版本，及後輪到[email protected]再次出場，與力臻合唱《星期五放縱》，並獨唱親自作詞的《再次Puppy Love》。
力臻之後與李妍合唱《Shopaholic》和《減價購物狂》的混搭版本，再加上獨特風格的惡夢扭蛋與兩人合唱《秘密有害_dyk？》。而惡夢扭蛋其後獻唱單曲 《Unfollow我是你做過最貼心的事》。
營造「夜間玩樂時段」
音樂會中段，張蔓芝登場，營造「夜間玩樂時段」氛圍，先獨唱單曲《一樣》，之後與mansonvibes合唱《今天我不想做嘢》，並與before the night ends合唱《你是一片雲》。及後，3個音樂單位合力演繹《It’s a sin》、《關於纏綿》、《輕不著地》及《深夜浪漫》。緊接是MC SoHo & KidNey上台，兩人以牧童笛合奏《香港早晨》，之後與薛晉寧、ANSONBEAN、[email protected]及before the night ends合唱《Obe》、《生命中的美好再會》、《DEAR MAMA》、《YOU MADE MY DAY》及《好兄弟》。
MC張天賦與姚焯菲的虛擬世界愛情
音樂會之後一部分，以「虛擬愛情世界」構建，MC張天賦率先獨唱《浮誇》和《老派約會之必要》，之後與Chantel合唱《Honest》及《How many times》兩首英文歌。Chantel則為樂迷帶來《月球下的人》及《原來談戀愛是這麼一回事》。其後，音樂會進入尾聲，MC SoHo & KidNey聯同各音樂單位合唱《係咁先啦》，為是次演出劃上句號。