叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會 炎明熹缺席 MC張天賦與姚焯菲合唱掀高潮

叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會，多個音樂單位crossover合作演出。(林俊源攝)

演唱會開始前，已有不少歌迷攜帶各式各樣的應援及燈牌到場。由於亞洲博覽館在疫情期間甚少有大型活動，今晚有多部私家車和的士到場，埸面非常熱鬧，有的士司機更不禁問是否有大明星開騷。 由於日前確診的炎明熹仍在隔離，故此未有在演出名單之上，不過開騷前現場仍有半百炎明熹的粉絲到場造勢。

營造「夜間玩樂時段」 音樂會中段，張蔓芝登場，營造「夜間玩樂時段」氛圍，先獨唱單曲《一樣》，之後與mansonvibes合唱《今天我不想做嘢》，並與before the night ends合唱《你是一片雲》。及後，3個音樂單位合力演繹《It’s a sin》、《關於纏綿》、《輕不著地》及《深夜浪漫》。緊接是MC SoHo & KidNey上台，兩人以牧童笛合奏《香港早晨》，之後與薛晉寧、ANSONBEAN、[email protected]及before the night ends合唱《Obe》、《生命中的美好再會》、《DEAR MAMA》、《YOU MADE MY DAY》及《好兄弟》。