叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會 炎明熹缺席 MC張天賦與姚焯菲合唱掀高潮

叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會,多個音樂單位crossover合作演出。(林俊源攝)

營造「夜間玩樂時段」

音樂會中段,張蔓芝登場,營造「夜間玩樂時段」氛圍,先獨唱單曲《一樣》,之後與mansonvibes合唱《今天我不想做嘢》,並與before the night ends合唱《你是一片雲》。及後,3個音樂單位合力演繹《It’s a sin》、《關於纏綿》、《輕不著地》及《深夜浪漫》。緊接是MC SoHo & KidNey上台,兩人以牧童笛合奏《香港早晨》,之後與薛晉寧、ANSONBEAN、[email protected]及before the night ends合唱《Obe》、《生命中的美好再會》、《DEAR MAMA》、《YOU MADE MY DAY》及《好兄弟》。