叱咤2025得獎名單︱姜濤奪我最喜愛的歌曲及男歌手 鄧麗欣膺女歌手（有片）

由商業電台主辦的《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》（叱咤2025）今日（1月1日）晚上7時假亞洲國際博覽館Arena舉行。
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」由姜濤的On a SunnyDay得獎，而我最喜愛的男歌手、我最喜愛的女歌手、我最喜愛的組合、叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎等得獎名單已陸續公布。
叱咤2025 叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎
《On a SunnyDay》- 姜濤
叱咤2025 我最喜愛的組合
MIRROR
叱咤2025 我最喜愛的男歌手
叱咤2025 我最喜愛的女歌手
叱咤2025 專業推介．叱咤十大
第十位︰懷疑人生 - MC張天賦
第九位︰白夜行-Gin Lee 李幸倪
第八位︰吉卜力-Jay Fung馮允謙
第七位︰你流淚所以我流淚-Dear Jane
第六位︰我所看見的未來-陳柏宇
第三位︰白色踢死兔-Jeffrey 魏浚笙
第一位︰用背脊唱情歌-湯令山 叱咤樂壇至尊歌曲大獎
叱咤903大氣電波直播 Viu99台轉播
叱咤2025當晚，叱咤903大氣電波將同步聲音播放，881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar App 、[全新]商台節目重溫App會有視像直播，以及ViuTV 99台 現場轉播。
叱咤2025 叱咤樂壇作曲人大獎
林家謙
叱咤2025 叱咤樂壇編曲人大獎
黃兆銘
叱咤2025 叱咤樂壇填詞人大獎
黃偉文
叱咤2025 叱咤樂壇監製大獎
陳巧威
叱咤2025 叱咤樂壇唱作人
銅獎︰馮允謙 Jay Fung
銀獎︰陳蕾
叱咤2025 叱咤樂壇生力軍女歌手
銅獎︰DAY 許軼
銀獎︰Amy Lo
叱咤2025 叱咤樂壇生力軍組合
銅獎︰Honey Punch
銀獎︰晚安莉莉
金獎︰IdG Bubbles
叱咤2025 叱咤樂壇生力軍男歌手
銅獎︰郭澧羲 Hayson
銀獎︰Edwin Tong
金獎︰林暐竣
叱咤2025 叱咤樂壇組合
銅獎︰The Hertz
銀獎︰Pandora
叱咤2025 叱咤樂壇男歌手
銅獎︰陳柏宇
銀獎︰MC張天賦
叱咤2025 叱咤樂壇女歌手
銅獎︰JACE 陳凱詠
銀獎︰陳蕾
叱咤2025 叱咤樂壇至尊唱片大獎
Sweet & Sour-MC 張天賦