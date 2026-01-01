熱門搜尋:
娛樂
2026-01-01 23:25:00

叱咤2025得獎名單︱姜濤奪我最喜愛的歌曲及男歌手 鄧麗欣膺女歌手（有片）

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》假亞洲國際博覽館Arena舉行。 (吳康琦攝)

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》假亞洲國際博覽館Arena舉行。 (吳康琦攝)

由商業電台主辦的《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》（叱咤2025）今日（1月1日）晚上7時假亞洲國際博覽館Arena舉行。

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」由姜濤的On a SunnyDay得獎，而我最喜愛的男歌手、我最喜愛的女歌手、我最喜愛的組合、叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎等得獎名單已陸續公布。

叱咤2025 叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎

《On a SunnyDay》- 姜濤

叱咤2025 我最喜愛的組合

MIRROR

叱咤2025 我最喜愛的男歌手

姜濤

叱咤2025 我最喜愛的女歌手

Stephy 鄧麗欣

鄧麗欣對上一次上叱咤頒獎台已經是拿新人獎的時候。(吳康琦攝)

叱咤2025 專業推介．叱咤十大

第十位︰懷疑人生 - MC張天賦

第九位︰白夜行-Gin Lee 李幸倪

第八位︰吉卜力-Jay Fung馮允謙

JACE陳凱詠、謝安琪、馮允謙打頭陣站台。 (吳康琦攝)

第七位︰你流淚所以我流淚-Dear Jane

第六位︰我所看見的未來-陳柏宇

第五位︰逆旅-The Hertz

The Hertz出道7年首奪叱咤歌曲獎。
泳兒入行20年，再上叱咤頒獎台感觸爆喊。 (吳康琦攝)

第四位︰無糖可樂-泳兒

第三位︰白色踢死兔-Jeffrey 魏浚笙

第二位︰50/50-謝安琪Kay

第一位︰用背脊唱情歌-湯令山 叱咤樂壇至尊歌曲大獎

魏浚笙唱出《白色踢死兔》，整體表現尚算平穩，但有一段要高音唱出時，就陷走音邊緣。(吳康琦攝)
湯令山憑《用背脊唱情歌》首奪至尊歌曲。 (吳康琦攝)

叱咤903大氣電波直播 Viu99台轉播

叱咤2025當晚，叱咤903大氣電波將同步聲音播放，881903.commy903.com、Hong Kong Toolbar App 、[全新]商台節目重溫App會有視像直播，以及ViuTV 99台 現場轉播。

叱咤2025 叱咤樂壇作曲人大獎

林家謙

叱咤2025 叱咤樂壇編曲人大獎

黃兆銘

叱咤2025 叱咤樂壇填詞人大獎

黃偉文

叱咤2025 叱咤樂壇監製大獎

陳巧威

叱咤2025 叱咤樂壇唱作人

銅獎︰馮允謙 Jay Fung

銀獎︰陳蕾

金獎︰林家謙

林家謙奪得唱作人金獎。(吳康琦攝)

叱咤2025  叱咤樂壇生力軍女歌手

銅獎︰DAY 許軼

銀獎︰Amy Lo

金獎︰CONSTANCE 康堤

「生力軍女歌手」金獎由陳奕迅囡囡康堤奪得。(吳康琦攝)

叱咤2025  叱咤樂壇生力軍組合

銅獎︰Honey Punch

銀獎︰晚安莉莉

金獎︰IdG Bubbles

「樂壇生力軍組合」金獎由IdG Bubbles奪得。(吳康琦攝)

叱咤2025  叱咤樂壇生力軍男歌手

銅獎︰郭澧羲 Hayson

銀獎︰Edwin Tong

金獎︰林暐竣

「生力軍男歌手」金獎由林暐竣奪得。(吳康琦攝)

叱咤2025  叱咤樂壇組合

銅獎︰The Hertz

銀獎︰Pandora

金獎︰COLLAR

COLLAR今年勇奪成軍以來首個叱咤樂壇組合金獎。 (吳康琦攝)

叱咤2025  叱咤樂壇男歌手

銅獎︰陳柏宇

銀獎︰MC張天賦    

金獎︰馮允謙 Jay Fung

馮允謙等足15年終於奪得男歌手金獎。(吳康琦攝)

叱咤2025  叱咤樂壇女歌手

銅獎︰JACE 陳凱詠

銀獎︰陳蕾

金獎︰Gin Lee

Gin Lee李幸倪冧莊奪女金。 (吳康琦攝)

叱咤2025  叱咤樂壇至尊唱片大獎

Sweet & Sour-MC 張天賦

MC憑《Sweet & Sour》奪「叱咤樂壇至尊唱片大獎」。(吳康琦攝)

