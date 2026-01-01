叱咤2025得獎名單︱姜濤奪我最喜愛的歌曲及男歌手 鄧麗欣膺女歌手（有片）

由商業電台主辦的《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》（叱咤2025）今日（1月1日）晚上7時假亞洲國際博覽館Arena舉行。

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」由姜濤的On a SunnyDay得獎，而我最喜愛的男歌手、我最喜愛的女歌手、我最喜愛的組合、叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎等得獎名單已陸續公布。

叱咤2025 叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎

《On a SunnyDay》- 姜濤

叱咤2025 我最喜愛的組合

MIRROR

叱咤2025 我最喜愛的男歌手

姜濤

叱咤2025 我最喜愛的女歌手

Stephy 鄧麗欣