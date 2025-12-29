由商業電台主辦的《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》（叱咤2025）將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館Arena舉行。

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後5強、我最喜愛的男歌手、我最喜愛的女歌手、我最喜愛的組合、叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎等候選名單已陸續公布，當中「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」五強為Anson Lo盧瀚霆的《Lemonade》、姜濤的《On a Sunny Day》、林家謙的《四月物語》 、Ian陳卓賢的《給千億顆星選中的二人》及MC張天賦的《說謊者》。觀眾可於2026年1月1日頒獎典禮當晚，即場投票選出心目中「我最喜愛的歌曲」。

叱咤2025 叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎