娛樂
2025-12-29 05:00:00

叱咤2025懶人包︱我最喜愛的歌曲/男歌手/女歌手5強名單及直播連結

叱咤2025｜《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於1月1日元旦晚上7時假亞洲國際博覽館Arena舉行

由商業電台主辦的《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》（叱咤2025）將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館Arena舉行。

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後5強、我最喜愛的男歌手、我最喜愛的女歌手、我最喜愛的組合、叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎等候選名單已陸續公布，當中「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」五強為Anson Lo盧瀚霆的《Lemonade》、姜濤的《On a Sunny Day》、林家謙的《四月物語》 、Ian陳卓賢的《給千億顆星選中的二人》及MC張天賦的《說謊者》。觀眾可於2026年1月1日頒獎典禮當晚，即場投票選出心目中「我最喜愛的歌曲」。

叱咤2025 叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎

  • Lemonade - 盧瀚霆 Anson Lo
  • On a SunnyDay - 姜濤
  • 四月物語 - 林家謙
  • 給千億顆星選中的二人 - 陳卓賢
  • 說謊者 - MC張天賦
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」五強作品。 「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」 最後五強之一 - Lemonade (盧瀚霆). 「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」 最後五強 - On a SunnyDay (姜濤) 「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」 最後五強 - 四月物語 (林家謙) 「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」 最後五強 - 給千億顆星選中的二人 (陳卓賢) 「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」 最後五強 - 說謊者 (MC 張天賦)

叱咤903大氣電波直播 Viu99台轉播

叱咤2025當晚，叱咤903大氣電波將同步聲音播放，881903.commy903.com、Hong Kong Toolbar App 、[全新]商台節目重溫App會有視像直播，以及ViuTV 99台 現場轉播。

叱咤頒獎禮於昂坪舉行記者會，今年主題是「難先要你做」。(吳康琦攝) COLLAR師弟ROVER出席叱咤頒獎禮記者會。(吳康琦攝) 許軼Day今年角逐叱咤女新人獎。(吳康琦攝) COLLAR於昂坪出席叱咤頒獎禮記者會。(吳康琦攝) 一眾歌手出席叱咤記者會。(吳康琦攝) 陳康場CONSTANCE首次出席叱咤記者會，心情緊張。(吳康琦攝) MC張天賦與陳康堤CONSTANCE(包包)和Gareth T(湯令山)出席叱咤記者會。(吳康琦攝) 叱咤記招再次在昂坪舉行，多位歌手、組合、樂隊出席。（吳康琦攝） 小儀最後一次亮相「叱咤」記招。（吳康琦攝） 小儀最後一次亮相「叱咤」記招。（吳康琦攝） 森美小儀最後一次同場主持《叱咤》記招。（吳康琦攝） 多位歌手出席叱咤記招。（吳康琦攝） 多位歌手出席叱咤記招。（吳康琦攝） 多位歌手出席叱咤記招。（吳康琦攝）

叱咤2025 我最喜愛的男歌手最後五強

叱咤2025 我最喜愛的女歌手最後五強

叱咤2025 我最喜愛的組合最後五強

「我最喜愛的男歌手」最後5強。 「我最喜愛的女歌手」最後5強。 「我最喜愛的組合」最後5強。

 

