叻哥陳百祥講波經 國足唔掂全因太多北方人？

叻哥陳百祥近年熱衷足球活動，早前他更在抖音指片大談國足輸波原因，並稱唯一可以扭轉局面便是由他做教練。今日叻哥現身肥媽與黑妹的演唱會記招，肥媽特別多謝叻哥，指對方現時要打理足球隊，百忙之中仍抽空到場支持，非常感激。

提到他有意做國足教練，他表示純粹講笑，但現時有做青年訓練，跟不同教練訓練後生仔喜歡足球。他認為國足其中一個問題是起用大量北方球員，因為南方球員的柔軟度較她，昔日香港的代表如譚詠麟父親、廣東代表容志行均表現優秀，昔日中國球王都是來自廣東。他說︰「全世界嘅足球最好波係阿根廷、巴西係南美嘅；歐洲南面嗰邊嘅就有西班牙、荷蘭、法國、比利時，北方個啲都唔得呀！」他稱他坦言以上觀點是自己踢了廿多年波及看波所得的結果，但自己不太了解國足的選拔制度。