吳亦凡被拘留逾10個月 涉姦案終開審恐面臨入獄十年

擁有加拿大籍的31歲中國男星吳亦凡，去年捲入桃色風波，被內地網紅都美竹爆出「選妃潛規則」及誘姦未成年女性等醜聞，更涉強姦罪被刑事拘留，曾屬韓團EXO成員的吳亦凡，被拘留在北京朝陽監獄至今10個月，昨天北京市朝陽區人民法院開庭審理吳亦凡強姦、聚眾淫亂一案。因涉及被害人隱私，案件採取不公開開庭審理方式，法院將依法擇期宣判，吳亦凡恐面臨最高10年徒刑！



吳亦凡去年被都美竹指控引誘少女發生性行為，此案引致吳亦凡微博帳號被封，更失去10多個代言，因代言人形象嚴重受損，他將面臨要賠償天價的違約金。吳亦凡過了牢獄生涯10個月，案件終於開庭，涉及到受害人隱私，將選擇不公開審理，大陸律師指，依法最遲在三個月內宣判，而吳亦凡被控強姦罪、聚眾淫亂兩個罪名，至少三年刑期起跳，最高可判刑10年，亦不會因外國籍而免除刑責，恐怕吳亦凡仍難逃牢獄之災。