吳林峰29歲生日完騷大滿足 7個月寫15首歌：Keep住團火繼續衝動

吳林峰於荃灣紗廠舉行兩場《吳林峰ROUTE 58 Music Sharing》音樂會。(娛樂組)

創作歌手吳林峰今日(6日)29歲生日，對他而言，其中一份最大的生日禮物，相信是日前(3日) 於南豐紗廠完成兩場《吳林峰ROUTE 58 Music Sharing》音樂會。他於凌晨在社交平台分享完騷感受，作為最大滿足是看到在場每一位的笑容，聽到大家的笑聲，自覺沒有白費製作人的心血，也沒讓聽歌的人失望，「作為表演者或者創作者，見到自己嘅作品真係可以同大家連結。真係好！X！滿！足！」為了完成今年每兩個星期寫一首歌的計劃，他笑言仍要繼續衝動寫歌，但音樂會就像為他叉電，啟發更多靈感，努力創作寫自己和大家都喜歡的作品，又是另一滿足。

大顛音樂企劃 完成58% 話說，吳林峰於今年初啟動了「Project 26/366」的音樂計劃，每兩個星期寫一首歌，一年有52個星期合共26首歌。至今8個月，已有15首歌面世，即進行了58%(即ROUTE 58)，其中只有《豆豉》是派台歌，他決定透過音樂分享會，一口氣現場演繹這企劃的作品，並率先獻唱兩首全新作品《風景線》和《三分之一人生》。 兩場音樂會分別於下午3時和傍晚6時舉行，日場有柳應廷(Jer)、岑寧兒、陳健安、作詞人陳詠謙、小克和林寶捧場，夜場有林愷鈴現身合唱《攤手黨》，並有許廷鏗擔任義務攝影，吳林峰找來戰友Enoch Cheng、Dean Li、Timothy Chan、Terence Liu(阿兜)Live Band演出。

捉緊當刻衝動 創造未來 日場在穿透落地玻璃的暖和陽光照射下開始，吳林峰從今年初的第一首歌《開始之儀式感》，順序唱出已面世的15首作品，包括rap唱的《Just Me》、日語歌《朝食》和兩首國語歌《有點煩NOW》及《不打烊小店》。演唱期間播放吳林峰早前拍下的片段，真摯的隨心分享，發放不少笑彈。其間他飲水時，全場定睛靜靜望著，他半投訴表示，「我平時見到其他人飲水好多人嗌㗎喎！」望向台下的Jer。接著他再飲水，觀眾識做地尖叫，場面溫馨又搞笑。 當唱完《給自己的答案》和《現在進行式》後，他認真分享，「其實『有火』呢件事，唔係我獨有。其實只要大家心裡面有衝動，捉緊呢刻現在，唔好諗太多未來，都唔好諗太多過去，因為未來係我哋自己創造，過去就過去咗㗎喇。捉住個衝動，繼續向前跑就得。」他直言，可能完成整個計劃後 未必有很多人明白他做甚麼或沒聽過他的歌，但最重要是相信自己，「人生就係咁樣，可能你聽日有啲好唔開心嘅事，或者前日有啲好唔開心嘅事，唔緊要㗎。或者你有好想做嘅事，但你梗係覺得自己追唔上生活節奏，唔緊要㗎。最緊要係你有衝動。只要將你嘅衝動擺落人生當中，咁就得喇！」