呂爵安追林明禎傷透粉絲心 Edan︰我很抱歉令你們難過

MIRROR成員呂爵安Edan日前公開承認追求林明禎，二人年齡相距7年，令不少人大感譁然。及後有人發現Edan在4月於IG發文透露自己前往美國，而他在hashtag打了「要LongD半個月了」、「小別勝新婚」的字眼，估計他是跟林明禎說，甚至有人認為二人已經一齊數個月。

不過，偶像談戀愛一事，令部份粉絲心碎。Edan在telegram上水，向爵屎說道：「這兩天看到很多大家的鼓勵和支持，真的很窩心很感動，謝謝你們。同時我也看到有些粉絲感到難受，甚麼原因都好，我很抱歉令你們難過。我只想說，我還是那個我，還是那個會珍惜所有機會，認真努力工作、力求進步的Edan。無論如何，我希望大家一切安好。」

另一邊廂，林明禎於今日出席活動，屆時會接受傳媒訪問。同時，MIRROR各有不同成員出席不同活動，包括Lokman(楊樂文)、邱傲然(Tiger)出席新劇《存酒人》開鏡拜神儀式，邱士縉(Stanley)現身《愛情城事》首映。早前Stanley被問到Edan與林明禎的緋聞時，表示不相信對方在追求林明禎，也不相信他們拍拖，當記者問到如屬實的話，他的反應會是甚麼，Stanley未知是發音不準的問題，還是其他原因，疑似將「我會喊」說成「我會含」，令不少網民笑言要看Stanley找數。