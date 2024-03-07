告《American Idol》前監製性侵後 Paula Abdul再告被性騷擾

61歲美國流行歌手Paula Abdul，近日控告《American Idol》前執行總監Nigel Lithgow，向她發送性騷擾短信。Paula的律師表示，這些短信是為了平息Paula，去年12月訴訟中提出的性侵犯指控。
Paula的律師表示，Nigel在電子郵件中聲稱兩人之間的氣氛友好，並充滿愛意。然而，Paula律師指出這些電子郵件的內容，反映了兩人之間的權力不平等，因為Paula是Nigel製作的真人騷《So You Think You Can Dance》的評委， Nigel則是她的上級和老闆。律師還指Nigel利用他對Paula事業的掌控權力，對她進行性騷擾行為，這是一種讓受害者感到羞辱的典型做法。
Paula聲稱她收到Nigel發來的多條性騷擾短信。其中一條短信是在2014年3月8日發送的，內容涉及對性行為的描述。另一條短信是在2014年4月10日，回覆Paula簡訊時發送的， Nigel表示，希望與她發生性關係。這些短信顯示了Nigel對Paula的不當行為。
Paula還聲稱Nigel在2000年代初和2015年《So You Think You Can Dance》的兩季期間，對她進行兩次性侵犯。她的律師指出，Nigel還多次言語攻擊Paula，這是她在《American Idol》和《So You Think You Can Dance》節目期間經常遭受虐待的證據。