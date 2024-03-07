告《American Idol》前監製性侵後 Paula Abdul再告被性騷擾

61歲美國流行歌手Paula Abdul，近日控告《American Idol》前執行總監Nigel Lithgow，向她發送性騷擾短信。Paula的律師表示，這些短信是為了平息Paula，去年12月訴訟中提出的性侵犯指控。

Paula的律師表示，Nigel在電子郵件中聲稱兩人之間的氣氛友好，並充滿愛意。然而，Paula律師指出這些電子郵件的內容，反映了兩人之間的權力不平等，因為Paula是Nigel製作的真人騷《So You Think You Can Dance》的評委， Nigel則是她的上級和老闆。律師還指Nigel利用他對Paula事業的掌控權力，對她進行性騷擾行為，這是一種讓受害者感到羞辱的典型做法。