告《American Idol》前監製性侵後 Paula Abdul再告被性騷擾

Paula的律師表示,Nigel在電子郵件中聲稱兩人之間的氣氛友好,並充滿愛意。然而,Paula律師指出這些電子郵件的內容,反映了兩人之間的權力不平等,因為Paula是Nigel製作的真人騷《So You Think You Can Dance》的評委, Nigel則是她的上級和老闆。律師還指Nigel利用他對Paula事業的掌控權力,對她進行性騷擾行為,這是一種讓受害者感到羞辱的典型做法。

Paula聲稱她收到Nigel發來的多條性騷擾短信。其中一條短信是在2014年3月8日發送的,內容涉及對性行為的描述。另一條短信是在2014年4月10日,回覆Paula簡訊時發送的, Nigel表示,希望與她發生性關係。這些短信顯示了Nigel對Paula的不當行為。

Paula還聲稱Nigel在2000年代初和2015年《So You Think You Can Dance》的兩季期間,對她進行兩次性侵犯。她的律師指出,Nigel還多次言語攻擊Paula,這是她在《American Idol》和《So You Think You Can Dance》節目期間經常遭受虐待的證據。