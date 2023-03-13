周柏豪接受許文軒訪問 找柳重言出山致敬《單車》父子情

由許文軒(Edmond)主持的TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，早前訪問了剛推出新歌《小船大海》的周柏豪，他稱因為因為非常欣賞似《單車》、《綿綿》、《紅豆》同《七百年後》等歌曲，因此找來作曲的柳重言出山幫忙創作，「柳重言好耐冇寫歌，佢以前寫嘅歌影響到自己好多，今次搵佢寫歌後，自己喺度諗行咩方向，既然佢首《單車》講同爸爸嘅關係，影響到我咁多，所以有少少想向《單車》呢個方向致敬，適逢上年係爸爸70歲大壽，不如送首歌俾爸爸，寫一首關於我同爸爸嘅歌。」

自爆睇得卡通多 再難寫 《百年不合》

談到與爸爸關係時，柏豪說：「我同爸爸關係好好，印象中佢從來冇鬧過我，媽媽就鬧到好金！佢好好脾氣，唔會同人爭執同嗌交，可能就係佢太好脾氣，所以有時會收埋自己，唔去表達，性格比較內斂。我有將呢首歌Send俾佢聽，佢淨係講咗句多謝！跟住就冇啦！媽咪偷拍咗佢聽，雖然見到佢好沉默，但係佢真係有聽，佢係Care㗎！」柏豪稱，今年會重啟巡迴個唱，對於近年自家創作較少，他說：「寫少咗歌係因為有咗小朋友之後，所有情緒一直留喺仔女身上，寫啲嘢都係圍繞住佢哋！」柏豪指，由於陪小朋友睇得卡通片太多，再難寫到《百年不合》、《Smiley Face》這些類型的歌曲。