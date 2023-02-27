周興哲演唱會｜嫌兩場唔夠下次目標開5場 MC張天賦邀歌要排隊(有訪問片)

相隔5年再來港開騷的台灣歌手周興哲(Eric)，一連兩場的《Odyssey旅程巡迴演唱會-香港》於昨晚(26日)舉行尾場，不少圈中人包括容祖兒、胡鴻鈞、沈震軒與陳欣妍、鍾鎮濤與太太等捧場。周興哲首次紅館開四面台演唱會，他直言是跟觀眾距離最近的一次，尾場觀眾比頭情更熱情，不時為Eric和唱，當Eric向觀眾席遞咪時，「小興星」(周興哲粉絲)即接應大合唱，當他走緊觀眾席時，粉絲們興奮尖叫又送上禮物。他在完騷接受訪時，直言非常感動，「蠻大成就，作為創作型歌手，你的歌迷都會唱你的歌，這代表作品寫得還不錯。」

最愛香港三美食 Eric在演唱會上，選唱了陳奕迅的《淘汰》及張學友的《她來聽我的演唱會》，他表示兩位都是厲害的歌神，特地選唱給「小興星」聽。當問到為何不唱廣東歌？他笑言下次會唱，並在記者要求下，大騷廣東話，「多謝，大家好，我係周興哲，我愛你。」他直言下年想再來，但要看場地，今次兩場不夠，在台北曾試過開3場，下次來港的目標是開足5場。周興哲為了騷肌節食和戒酒，當問到慶功宴吃甚麼時，他表示會破戒喝一點酒和叉燒飯，原來他已第三次來港，每次都會吃牛腩撈麵、叉燒飯和干炒牛河。」