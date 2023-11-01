周處除三害｜封影帝影后有壓力 王淨跟阮經天靠一個信念走下去

由王鎮泉的《Star Talk》請來影帝阮經天、影后王淨大談拍攝黃精甫導演電影《周處除三害》的苦與樂。
小天表示《周處》為一部犯罪電影，戲中飾演一位「極惡之人」。參與演出的還有本港資深演員袁富華（Ben哥），戲中他跟王淨會有一場火辣床戲。王淨訪問中形容跟Ben哥演對手戲時，有種伴君如伴虎的感覺，她說︰「有一幕他拿酒瓶砸人頭的戲，當時我只是拉背鏡頭，但還是感覺到兩腳在發抖。」她談到那一場床戲，大家都非常專業，很有效率快速完成。小天還補充拍攝完後，監製烈姐（李烈）即時取走記憶卡，防止照片流出，非常貼心。
現年25歲的王淨22歲時憑《返校》贏得台北電影節最佳女主角獎後，有段時間常對自己提出「問號」。在懷疑的人生中，全靠身邊人的鼓勵，才可以走下去︰「能夠獲獎當然非常感謝，但也很壓抑。可幸獲一些自己崇拜的人認可，告訴我繼續努力下去。」王淨自言那份認可，到現在仍銘記於心。
現年40歲的小天，12年前憑電影《艋舺》獲電影金馬獎最佳男主角獎。他自言影帝獎項一度成為枷鎖，可幸壓力終變成動力︰「回頭看起來，所有演戲經歷都是好。獎項帶給我壓力，也帶給我必須往前衝的動力。也曾經試過自我懷疑，思考是不是值得這個獎。」他笑言好在跟王淨一樣，獲身邊人鼓勵「繼續走下去」，小天感恩的表示︰「繼續走下去，就是不要辜負相信我的人。」小天今年憑《周處》，再度問鼎電影金馬獎影帝。