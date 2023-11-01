周處除三害｜封影帝影后有壓力 王淨跟阮經天靠一個信念走下去

由王鎮泉的《Star Talk》請來影帝阮經天、影后王淨大談拍攝黃精甫導演電影《周處除三害》的苦與樂。 小天表示《周處》為一部犯罪電影，戲中飾演一位「極惡之人」。參與演出的還有本港資深演員袁富華（Ben哥），戲中他跟王淨會有一場火辣床戲。王淨訪問中形容跟Ben哥演對手戲時，有種伴君如伴虎的感覺，她說︰「有一幕他拿酒瓶砸人頭的戲，當時我只是拉背鏡頭，但還是感覺到兩腳在發抖。」她談到那一場床戲，大家都非常專業，很有效率快速完成。小天還補充拍攝完後，監製烈姐（李烈）即時取走記憶卡，防止照片流出，非常貼心。

現年25歲的王淨22歲時憑《返校》贏得台北電影節最佳女主角獎後，有段時間常對自己提出「問號」。在懷疑的人生中，全靠身邊人的鼓勵，才可以走下去︰「能夠獲獎當然非常感謝，但也很壓抑。可幸獲一些自己崇拜的人認可，告訴我繼續努力下去。」王淨自言那份認可，到現在仍銘記於心。