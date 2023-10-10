唐鶴德現身哥哥展覽 見證「繼續寵愛・張國榮紀念展」圓滿閉幕

為紀念一代巨星張國榮逝世20周年，自今年3月29日起於香港文化博物館展開的「繼續寵愛・張國榮紀念展」，在康樂及文化事務署副署長（文化）譚美兒、香港文化博物館總館長林國輝、紀念展客席策展人之一的陳淑芬、哥哥生前摯愛唐鶴德的見證下，昨晚(10月9日) 踏入6時正終於完成超過半年的展期，吸引了總數共370,716位人次入場參觀。
市民冒颱風下支持
昨天中午12 時前改掛三號風球，不少市民和旅客冒着風雨，包括許冠傑太太都把握最後機會來到香港文化博物館去觀賞「繼續寵愛・張國榮紀念展」，而入場人士也得到印上「哥哥」親筆手稿的明信片作為留念。陳淑芬表示看到哥哥離世20年後，仍有那麽多人迷懷念他，她覺得很感動，而今次紀念展的其中一個目的，便是希望把一眾「哥迷」聚在一起，讓大家透過展館內的展品及影像重溫Leslie的風采，她續說：「因為看到大家對『哥哥』的愛和思念，所以唐鶴德先生也在今天親臨香港文化博物館和『哥迷』見面」，當唐唐出現在展廳入口時，現場觀眾即時發出歡呼聲，及後他在陳淑芬陪伴下一起欣賞館內的所有展品，他更獲入場人士要求合照及簽名均有求必應，之後他更多謝大家對Leslie的愛及祝大家身體健康，大家也同樣向唐唐送上祝福，並笑着向他反映要找一個更大的場地去舉辦下一次的張國榮紀念展。
感謝唐唐借出珍藏
到了閉館一刻，陳淑芬和唐唐及現場「哥迷」都感到非常不捨，陳淑芬亦十分感謝唐唐借出多件張國榮珍藏品作在今次展覽上展出，令到紀念展更具質量和義意；她同時感謝另外兩位客席策展人張叔平和夏永康，兩位美術大師把紀念展的美學水平提升至最高層次，令到每位參觀人士也讚不絕口；她亦多謝香港文化博物館在今次紀念展上的鼎力支持，以及每一位工作人員，大家由籌劃、搭建、宣傳、展出，到閉幕一刻的每個環節上付出了大量心力，特別在宣傳上，令到很多香港市民和海外旅客也知悉今次的紀念展從而到場參觀。而最重要的是由紀念展開幕至昨天閉幕，香港文化博物館在每晚閉館後都會審視每件展品及場館現場狀況，務求把一個最十全十美的張國榮紀念展帶給每一位參觀人士，最後陳淑芬衷心感謝大家的支持才能令到今次紀念展舉辦得如此成功。陳淑芬表示雖然「繼續寵愛・張國榮紀念展」已經劃上圓滿句號，但哥哥留給大家的愛仍在人間，從未遠離，正如較早前獲得各界支持的「哥迷芬享友營飯」，會繼續為基層家庭送上熱飯餐，延續Leslie永恒的愛，把「哥哥」真、善、美的精神傳承下去。