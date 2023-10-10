唐鶴德現身哥哥展覽 見證「繼續寵愛・張國榮紀念展」圓滿閉幕

為紀念一代巨星張國榮逝世20周年，自今年3月29日起於香港文化博物館展開的「繼續寵愛・張國榮紀念展」，在康樂及文化事務署副署長（文化）譚美兒、香港文化博物館總館長林國輝、紀念展客席策展人之一的陳淑芬、哥哥生前摯愛唐鶴德的見證下，昨晚(10月9日) 踏入6時正終於完成超過半年的展期，吸引了總數共370,716位人次入場參觀。

市民冒颱風下支持 昨天中午12 時前改掛三號風球，不少市民和旅客冒着風雨，包括許冠傑太太都把握最後機會來到香港文化博物館去觀賞「繼續寵愛・張國榮紀念展」，而入場人士也得到印上「哥哥」親筆手稿的明信片作為留念。陳淑芬表示看到哥哥離世20年後，仍有那麽多人迷懷念他，她覺得很感動，而今次紀念展的其中一個目的，便是希望把一眾「哥迷」聚在一起，讓大家透過展館內的展品及影像重溫Leslie的風采，她續說：「因為看到大家對『哥哥』的愛和思念，所以唐鶴德先生也在今天親臨香港文化博物館和『哥迷』見面」，當唐唐出現在展廳入口時，現場觀眾即時發出歡呼聲，及後他在陳淑芬陪伴下一起欣賞館內的所有展品，他更獲入場人士要求合照及簽名均有求必應，之後他更多謝大家對Leslie的愛及祝大家身體健康，大家也同樣向唐唐送上祝福，並笑着向他反映要找一個更大的場地去舉辦下一次的張國榮紀念展。