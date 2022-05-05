單立文爆劉德華開工排場勁 為避封城四圍走

單立文(豹哥)早前到大陸與劉德華合作新戲，也是二人相隔逾三十年再合作。豹哥今日出席《愛．回家之開心速遞》時，提到今次在大陸拍攝近三個月，因自己的普通話一般，幸得華仔關照。他說︰「我哋32年無合作過，佢咁多年嚟都好專業，原來『劉德華』三個字喺大陸可以用嚟鎮宅，哈哈！我啲普通話完全唔得，好彩有佢射住！今次導演係中國十大導演之一，因為佢係北方人，我真係聽得3成，5成係靠估，2成係我好彩撞啱，要好好進修。」

他表示今次在電影中扮演對方的經理人，所以幾乎每一場戲都同場。他又提到華仔出動貨櫃載家當，同行至少有2名保鑣加上8位工作人員，而他只有太太胡蓓蔚及助手3人，笑言好單薄。他說︰「我聽佢(劉德華)講，佢成隊人喺度住半年，一出嚟就有兩個大隻保鑣，又有梳化、助手等等，好架勢。我就慘，我得個老婆同助手行出去。」