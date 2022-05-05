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娛樂
2022-05-05 18:36:51

單立文爆劉德華開工排場勁 為避封城四圍走

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單立文早前與劉德華在大陸拍戲，近日返港。

單立文(豹哥)早前到大陸與劉德華合作新戲，也是二人相隔逾三十年再合作。豹哥今日出席《愛．回家之開心速遞》時，提到今次在大陸拍攝近三個月，因自己的普通話一般，幸得華仔關照。他說︰「我哋32年無合作過，佢咁多年嚟都好專業，原來『劉德華』三個字喺大陸可以用嚟鎮宅，哈哈！我啲普通話完全唔得，好彩有佢射住！今次導演係中國十大導演之一，因為佢係北方人，我真係聽得3成，5成係靠估，2成係我好彩撞啱，要好好進修。」

他表示今次在電影中扮演對方的經理人，所以幾乎每一場戲都同場。他又提到華仔出動貨櫃載家當，同行至少有2加上8位工作人員，而他只有太太胡蓓蔚及助手3人，笑言好單薄。他說︰「我聽佢(劉德華)講，佢成隊人喺度住半年，一出嚟就有兩個大隻，又有梳化、助手等等，好架勢。我就慘，我得個老婆同助手行出去。」

劉德華與單立文相隔32年再合作。

豹哥指劉德華每次都有多位工作人員同行，非常架勢。

豹哥指劉德華在大陸人氣旺盛，形容對方的名字已可以鎮家宅。

避封城四周走

豹哥表示因為大陸疫情要封城，所以製作團隊走均不同地方。他說︰「好驚險！又去深圳、廣州、汕尾同海口。喺深圳封之前，劇組叫車去廣州。拍完又去汕尾，但又因為健康碼轉色唔入得，之後去清遠又得我一個人入得，劇組去緊清遠嗰陣又話佢哋唔入得，後尾又話汕尾可以拍得，又去返嗰度，最後去到海口先鬆一口氣。」

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