回顧2022．娛樂｜娛圈喜事停不了 藝人輪住結婚生BB 吳浩康郭思琳雙喜臨門

2022年快將結束，新冠肺炎疫情持續，唔少人繼續推遲結婚或生育計劃，不過今年嘅香港娛樂圈喜事依然冇停過，唔少藝人同另一半選擇拉埋天窗，包括陳煒與醫生男友陳國強、吳業坤（坤哥）與日本藝人濱口愛子、伍富橋與富家千金女友梁兆楹（Shirley）、陳安立與林希靈等等。至於生BB方面，同樣有唔少藝人榮升父母，當中包括倪晨曦、陳嘉寶（Anjaylia）、鍾嘉欣及吳雨霏等等。而吳浩康及郭思琳喺今年結婚又生BB，雙喜臨門，真係恭喜晒呀！今日就同大家回顧一下啦！