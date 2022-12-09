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娛樂
2022-12-09 20:00:00

回顧2022．娛樂｜娛圈喜事停不了 藝人輪住結婚生BB 吳浩康郭思琳雙喜臨門

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回顧2022．娛樂｜娛圈喜事停不了 藝人輪住結婚生BB 吳浩康郭思琳雙喜臨門

2022年快將結束，新冠肺炎疫情持續，唔少人繼續推遲結婚或生育計劃，不過今年嘅香港娛樂圈喜事依然冇停過，唔少藝人同另一半選擇拉埋天窗，包括陳煒與醫生男友陳國強、吳業坤（坤哥）與日本藝人濱口愛子、伍富橋與富家千金女友梁兆楹（Shirley）、陳安立與林希靈等等。至於生BB方面，同樣有唔少藝人榮升父母，當中包括倪晨曦、陳嘉寶（Anjaylia）、鍾嘉欣及吳雨霏等等。而吳浩康及郭思琳喺今年結婚又生BB，雙喜臨門，真係恭喜晒呀！今日就同大家回顧一下啦！

結婚篇：

今年有唔少藝人決定與摯愛共諧連理，包括9月陳煒（煒哥）與拍拖3年醫生男友陳國強（Aldous）註冊結婚、8月黃嘉樂與拍拖5年的攝影師女友江惠賢拉埋天窗、及5月伍富橋（Alvin）與拍拖半年曾任無綫幕後嘅富貴女友梁兆楹（Shirley）閃婚等等。

吳浩康郭思琳奉子成婚

除咗以上藝人之外，今年訂婚及結婚嘅仲有陳安立與林希靈、吳業坤與日本藝人濱口愛子、張詩欣與拍拖5年圈外男友陳家勝、李泳豪與台灣女友Agnes Lin、陳家樂與連詩雅、Agent L.與Elsie、姜麗文（Lesley）與圈外男友柏豪喺美國低調結婚、鄧小巧與加拿大男友「白先生」喺加拿大結婚、2020年亞姐亞軍何雙妍與圈外男友、前TVB綠葉江暉與相戀多時女友、姜文杰與女友李泳淇（Rain）、戴耀明與女友復合兼結婚、著名音樂監製Johnny Yim（嚴勵行）與二胡演奏家陳壁沁、袁富華與拍拖逾30年的圈外女友梁影群、及TVB新聞主播陳嘉欣與前無綫主播劉晉安等等。另外，吳浩康及郭思琳喺3月初宣布奉子成婚，二人喺8月低調入紙申請註冊結婚，而BB亦喺9月出世，雙喜臨門。真係恭喜晒以上咁多對新人呀！

生B篇：

今年有唔少藝人初為人父母，同時亦有唔少係再添B，例如倪晨曦（Elva）喺11月誕下第二胎Evren、2015年鍾嘉欣與脊醫老公Jeremy結婚後，先後誕下大女和二仔，今年再平安誕下第三胎、及楊秀惠喺前年4月誕下大女，之後喺2月突然宣布誕下第二胎BB女。除咗以上藝人之外，今年生B嘅仲有何雁詩陳嘉寶（Anjaylia）、陳苑澄、梁麗翹、前女子組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）、梁靖琪、 TVB前新聞主播黃麗幗、張致恒老婆雯雯、吳雨霏、梁証嘉太太、陳凱琳、陳柏宇老婆符曉薇、李璨琛老婆梁志瑩、 陳宇琛老婆林佑蔚（Camille）及雨僑等等。

陳煒（煒哥）與陳國強醫生

陳煒（煒哥）與陳國強醫生

陳煒IG

黃嘉樂與攝影師江惠賢

黃嘉樂與攝影師江惠賢

黃嘉樂IG

伍富橋與梁兆楹（Shirley）

伍富橋與梁兆楹（Shirley）

伍富橋IG

鄧小巧與加拿大男友「白先生」3月喺加拿大結婚

鄧小巧與加拿大男友「白先生」3月喺加拿大結婚

鄧小巧IG

吳浩康及郭思琳喺今年結婚又生BB，雙喜臨門！

吳浩康及郭思琳喺今年結婚又生BB，雙喜臨門！

郭思琳IG

倪晨曦（Elva）喺11月誕下第二胎Evren

倪晨曦（Elva）喺11月誕下第二胎Evren

倪晨曦IG

鍾嘉欣平安誕下第三胎

鍾嘉欣平安誕下第三胎

鍾嘉欣IG

何雁詩與鄭俊弘喺6月榮升新手爸媽

何雁詩與鄭俊弘喺6月榮升新手爸媽

何雁詩IG

前女子組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）於4月誕下囡囡Sersi

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉

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